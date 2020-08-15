Судья удалил игрока «Рубина» и после видео поставил пенальти «Уралу» за фол, который был до этого. Разве так можно?

В России за введение системы ВАР отвечает Леонид Калошин. Он еще год назад давал разъяснение по подобным моментам с сохранением наказания. Даже если был просмотр ВАР по моменту, который произошел раньше фола.

«Карточки отменяются только в двух случаях – если желтая показана за срыв перспективной атаки, или красная – за лишение очевидной возможности забить», – объяснял Калошин. Похожая ситуация была в матче «Локомотива» и «Оренбурга» в прошлом сезоне. Тогда судья посмотрел повтор, отменил пенальти, но оставил в силе удаление Мишкича. Как раз из-за такого правила.

Тренерский штаб «Рубина» не придал сильного значения удалению Меркулова. Роль главного тренера исполнял Олег Веретенников, Слуцкий был на трибунах из-за дисквалификации. Что думает Веретенников: «Здесь вообще сложно сказать, потому что я не успел за эпизодом: все внимание было сосредоточено на штрафной площади. Мы, сидя на лавке, видели, что там чуть раньше в штрафной было нарушение правил».

Меркулов проводил за «Рубин» всего второй матч. До этого у него была сложная история с уходом из «Урала». Меркулов играл за клуб в первой половине сезона-2019/20, а потом все время сидел в резерве. Такой была позиция президента «Урала» Григория Иванова: «Раз он считает нас деревней, хотя его тут в футбол научили играть, пусть сидит до лета. А дальше уйдет, куда захочет».