Судья удалил игрока «Рубина» и после видео поставил пенальти «Уралу» за фол, который был до этого. Разве так можно?
«Урал» и «Рубин» сыграли 1:1. Главное событие матча – удаление Михаила Меркулова.
Как развивался эпизод:
- Нарушение правил в штрафной «Урала», но судья Сухой ничего не фиксирует.
- Контратака «Урала». Меркулов из «Рубина» получает вторую желтую карточку – это удаление.
- Просмотр ВАР. Судья ставит пенальти в ворота «Урала».
- Удаление Меркулова остается в силе – его даже нельзя пересмотреть.
Фол в штрафной «Урала» был раньше нарушения Меркулова, а отменить его нельзя по правилам работы с ВАР. Пересмотреть тоже нельзя, потому что ВАР вообще не смотрит моменты со второй желтой карточкой. Леонид Слуцкий еще в июле психовал, что так судьи легко удаляют игроков за две карточки и ничего не проверяют.
В России за введение системы ВАР отвечает Леонид Калошин. Он еще год назад давал разъяснение по подобным моментам с сохранением наказания. Даже если был просмотр ВАР по моменту, который произошел раньше фола.
«Карточки отменяются только в двух случаях – если желтая показана за срыв перспективной атаки, или красная – за лишение очевидной возможности забить», – объяснял Калошин. Похожая ситуация была в матче «Локомотива» и «Оренбурга» в прошлом сезоне. Тогда судья посмотрел повтор, отменил пенальти, но оставил в силе удаление Мишкича. Как раз из-за такого правила.
Тренерский штаб «Рубина» не придал сильного значения удалению Меркулова. Роль главного тренера исполнял Олег Веретенников, Слуцкий был на трибунах из-за дисквалификации. Что думает Веретенников: «Здесь вообще сложно сказать, потому что я не успел за эпизодом: все внимание было сосредоточено на штрафной площади. Мы, сидя на лавке, видели, что там чуть раньше в штрафной было нарушение правил».
Меркулов проводил за «Рубин» всего второй матч. До этого у него была сложная история с уходом из «Урала». Меркулов играл за клуб в первой половине сезона-2019/20, а потом все время сидел в резерве. Такой была позиция президента «Урала» Григория Иванова: «Раз он считает нас деревней, хотя его тут в футбол научили играть, пусть сидит до лета. А дальше уйдет, куда захочет».
VAR показывает нам, что можно все. Например, не смотреть его, когда всем очевидна судейская ошибка.