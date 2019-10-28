Важные мелочи 14-го тура РПЛ. Самый грубый человек лиги, три вратаря на одно место, Карасев и любовь пенальти

«Рубин» – «Урал»

● За «Рубин» в этом матче сыграли три гражданина Грузии. Всего в РПЛ их семь.

● «Урал» не пропустил впервые за 11 матчей РПЛ и всего второй раз в сезоне (не считая Кубка). Сейчас у них 27 пропущенных – больше всех в лиге.

«Тамбов» – «Уфа»

● Валерий Чуперка получил 3 красных за 14 туров. Это рекорд лиги по скорости получения трех красных (У Гацкана было 3 за 15 туров) и повторения рекорда лиги по числу красных за сезон.

● «Тамбов» не выигрывал крупно (3 мяча или более) с 24 октября. Это 34 официальных матча.

«Ахмат» – «Арсенал»

● У «Арсенала» в РПЛ 7 матчей без побед. И 10 матчей во всех турнирах – с пропущенными голами.

● За 14 туров «Арсенал» использовал трех вратарей.

«Ростов» – «Сочи»

● Еременко не делал дубли 21 матч подряд. И не забивал в двух матчах подряд с августа 2016-го.

● «Ростов» в этом сезоне еще не проигрывал дома.