РПЛ
Футбол
ЦСКА
Спартак
Ростов
Краснодар
Зенит
Рубин
Арсенал
Локомотив
Сочи
Динамо
Оренбург
Крылья Советов
Уфа
Урал
Ахмат
Тамбов
Поделиться:
Комментарии:
0
#РПЛ #Футбол #Спартак #Зенит #Динамо #ЦСКА #Краснодар #Локомотив #Оренбург #Арсенал #Рубин #Сочи #Тамбов #Ростов #Крылья Советов #Ахмат #Уфа #Урал

Важные мелочи 14-го тура РПЛ. Самый грубый человек лиги, три вратаря на одно место, Карасев и любовь пенальти

28 октября 2019, 00:02

«Рубин» – «Урал»

● За «Рубин» в этом матче сыграли три гражданина Грузии. Всего в РПЛ их семь.

● «Урал» не пропустил впервые за 11 матчей РПЛ и всего второй раз в сезоне (не считая Кубка). Сейчас у них 27 пропущенных – больше всех в лиге.

«Тамбов» – «Уфа»

● Валерий Чуперка получил 3 красных за 14 туров. Это рекорд лиги по скорости получения трех красных (У Гацкана было 3 за 15 туров) и повторения рекорда лиги по числу красных за сезон. 

● «Тамбов» не выигрывал крупно (3 мяча или более) с 24 октября. Это 34 официальных матча.

«Ахмат» – «Арсенал»

● У «Арсенала» в РПЛ 7 матчей без побед. И 10 матчей во всех турнирах – с пропущенными голами. 

● За 14 туров «Арсенал» использовал трех вратарей. 

«Ростов» – «Сочи»

● Еременко не делал дубли 21 матч подряд. И не забивал в двух матчах подряд с августа 2016-го.

● «Ростов» в этом сезоне еще не проигрывал дома. 

 

«Крылья Советов» – «Зенит»

● Жирков забил в этом сезоне РПЛ столько же, сколько в пяти прошлых вместе взятых. 

● Михаил Кержаков сыграл шестой полный матч в 2019-м. Впервые – без пропущенных.

ЦСКА – «Динамо»

● ЦСКА не может победить «Динамо» 3,5 года.

● У «Динамо» в этом матче один удар в створ. 

● Сергей Карасев – единственный судья РПЛ, который дает больше одного пенальти в среднем за игру.

«Локомотив» – «Спартак»

● Бакаев отдал столько же голевых (7), сколько все остальные спартаковцы суммарно.

● Понсе забил за «Спартак» в трех турнирах. 

● И «Локо», и «Спартак» набирают в гостях больше очков, чем дома. 

«Краснодар» – «Оренбург»

● «Краснодар» никогда не побеждал «Оренбург» в РПЛ. Пытался шесть раз.

● За «Краснодар» в этом сезоне забивали 13 разных человек.

Все фото: официальный сайт РПЛ
О чем мы говорили в этом туре:
В «Спартаке» изменилась роль Бакаева. Пока это главная находка Тедеско
Эмоции «Спартака» от 3:0 над «Локо»: прыжок Джикии в толпу, карточка Тедеско, круг из объятий в центре поля
Гильерме показывает ценность вратарей в России. Часто ошибается – и все равно первый номер сборной
«Крылья» необычно поздравили Соболева с попаданием в сборную. Теперь везде мелькают маски с его лицом
Драка в матче молодежек «Ахмата» и «Арсенала»: кулаки, удары ногами, три красные карточки
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#РПЛ
#Футбол
#Спартак
#Зенит
#Динамо
#ЦСКА
#Краснодар
#Локомотив
#Оренбург
#Арсенал
#Рубин
#Сочи
#Тамбов
#Ростов
#Крылья Советов
#Ахмат
#Уфа
#Урал