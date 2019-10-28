Важные мелочи 14-го тура РПЛ. Самый грубый человек лиги, три вратаря на одно место, Карасев и любовь пенальти
«Рубин» – «Урал»
● За «Рубин» в этом матче сыграли три гражданина Грузии. Всего в РПЛ их семь.
● «Урал» не пропустил впервые за 11 матчей РПЛ и всего второй раз в сезоне (не считая Кубка). Сейчас у них 27 пропущенных – больше всех в лиге.
«Тамбов» – «Уфа»
● Валерий Чуперка получил 3 красных за 14 туров. Это рекорд лиги по скорости получения трех красных (У Гацкана было 3 за 15 туров) и повторения рекорда лиги по числу красных за сезон.
● «Тамбов» не выигрывал крупно (3 мяча или более) с 24 октября. Это 34 официальных матча.
«Ахмат» – «Арсенал»
● У «Арсенала» в РПЛ 7 матчей без побед. И 10 матчей во всех турнирах – с пропущенными голами.
● За 14 туров «Арсенал» использовал трех вратарей.
«Ростов» – «Сочи»
● Еременко не делал дубли 21 матч подряд. И не забивал в двух матчах подряд с августа 2016-го.
● «Ростов» в этом сезоне еще не проигрывал дома.
«Крылья Советов» – «Зенит»
● Жирков забил в этом сезоне РПЛ столько же, сколько в пяти прошлых вместе взятых.
● Михаил Кержаков сыграл шестой полный матч в 2019-м. Впервые – без пропущенных.
ЦСКА – «Динамо»
● ЦСКА не может победить «Динамо» 3,5 года.
● У «Динамо» в этом матче один удар в створ.
● Сергей Карасев – единственный судья РПЛ, который дает больше одного пенальти в среднем за игру.
«Локомотив» – «Спартак»
● Бакаев отдал столько же голевых (7), сколько все остальные спартаковцы суммарно.
● Понсе забил за «Спартак» в трех турнирах.
● И «Локо», и «Спартак» набирают в гостях больше очков, чем дома.
«Краснодар» – «Оренбург»
● «Краснодар» никогда не побеждал «Оренбург» в РПЛ. Пытался шесть раз.
● За «Краснодар» в этом сезоне забивали 13 разных человек.