Коронавирус в клубах РПЛ. Замешаны уже 7 из 16

«Оренбург». Коронавирус нашли у тренера вратарей Платона Захарчука. Трое футболистов – с антителами (то есть переболели ранее): Филип Рогич, Жига Шкофлек, Андреа Чуканов.

«Рубин». Заболел защитник Константин Плиев. По новостям на 18 мая, он лечится в больнице Владикавказа и чувствует себя хорошо.

«Урал». Заболел форвард Павел Погребняк.

«Локомотив». Заболел форвард Джефферсон Фарфан. Хронологически это первый футболист РПЛ с диагностированным и объявленным коронавирусом (16 мая).

«Краснодар». Форвард Магомед-Шами Сулейманов 20 мая объявил, что уже вылечился. Его история развивалась так: 1 мая он прилетел из Махачкалы в Краснодар и сразу самоизолировался, а 4 мая сдал положительный тест и лег в больницу.

«Спартак». Заболел владелец Леонид Федун. Сейчас он в больнице. Состояние оценивает так: «Одной фразой – пока не очень».

«Динамо». Цитата с официального сайта: «По итогам тестирования игроков, тренеров и обслуживающего персонала команды на COVID 19 отклонения от нормы обнаружены у пяти человек. Коронавирус в активной фазе выявлен у Романа Евгеньева, он будет полностью выполнять предписания Роспотребнадзора, предусмотренные для таких ситуаций».