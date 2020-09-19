Помазун вытащил для «Урала» матч с «Зенитом». До этого сезона он выходил в РПЛ два раза
Главные события из матча «Зенита» и «Урала» (1:1):
- Круговой отдал первый ассист в «Зените». Дзюба набрал 200-е очко в РПЛ.
- Панюков забил второй гол в РПЛ за 2020-й. Оба были в матчах с «Зенитом».
- «Зенит» не выиграл у «Урала» всего в третий раз за всю историю.
Геннадий Орлов на канале «Матч Премьер» признал лучшим игроком матча Андрея Панюкова. Но главный момент в игре произошел без его участия.
Первый тайм, «Зенит» выигрывает с минимальным счетом, Мостовой убегает один на один с Помазуном. Не забивает, потому что тащит Помазун.
Всего Помазун отбил пять ударов в створ. По статистике «Зенит» доминировал:
Этот сезон стал переломным в карьере Ильи Помазуна. Он впервые за три года сыграл матч РПЛ – и сразу стал его лучшим игроком. Потом вышел еще один раз – опять оказался лучшим. Помазун отыграл уже шесть матчей в этом сезоне РПЛ и пропустил в них четыре гола. Из всех игр с его участием «Урал» проиграл только одну.
Помазуну играет в «Урале» в аренде до конца сезона, но президент «Урала» Григорий Иванов готов к переговорам с ЦСКА: «Планы есть всегда. Нас радует Илья. Если будет такая возможность, будем вести с ЦСКА переговоры, но он и ЦСКА нужен». Контракт Помазуна с ЦСКА действует до лета 2025 года. Transfermarkt оценил его в 400 тысяч евро.
Помазун заиграл в Премьер-лиге только в 24 года, потому что постоянно сидел на скамейке у ЦСКА. Дебютировать в Премьер-лиге удалось в сезоне-2017/18, но сразу неудачно. Тогда Помазун пропустил три гола за два матча и сел обратно. До этого лета Помазун никогда не уходил из ЦСКА. Там все время играл в молодежной лиге.
Сам Помазун рассказывал, что все делал правильно. За прошлый сезон вырос психологически, а теперь готов к игре на уровне РПЛ: «Да, были варианты уйти в другой клуб в прошлом году, но немного не повезло тогда, и я остался на год ещё в ЦСКА. Называть команды не хочу – это уже в прошлом».
Помазун раньше: вечный запасной. Помазун сейчас: