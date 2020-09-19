Помазун вытащил для «Урала» матч с «Зенитом». До этого сезона он выходил в РПЛ два раза

Этот сезон стал переломным в карьере Ильи Помазуна. Он впервые за три года сыграл матч РПЛ – и сразу стал его лучшим игроком. Потом вышел еще один раз – опять оказался лучшим. Помазун отыграл уже шесть матчей в этом сезоне РПЛ и пропустил в них четыре гола. Из всех игр с его участием «Урал» проиграл только одну.

Помазуну играет в «Урале» в аренде до конца сезона, но президент «Урала» Григорий Иванов готов к переговорам с ЦСКА: «Планы есть всегда. Нас радует Илья. Если будет такая возможность, будем вести с ЦСКА переговоры, но он и ЦСКА нужен». Контракт Помазуна с ЦСКА действует до лета 2025 года. Transfermarkt оценил его в 400 тысяч евро.

Помазун заиграл в Премьер-лиге только в 24 года, потому что постоянно сидел на скамейке у ЦСКА. Дебютировать в Премьер-лиге удалось в сезоне-2017/18, но сразу неудачно. Тогда Помазун пропустил три гола за два матча и сел обратно. До этого лета Помазун никогда не уходил из ЦСКА. Там все время играл в молодежной лиге.