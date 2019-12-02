Важные мелочи 18-го тура РПЛ. Ранняя замена Азмуна и любимый соперник Лесового

«Ростов» – «Урал» – 0:0

● «Ростов» не побеждает с 26 октября. После этой даты команда вылетела из Кубка России и взяла два очка в четырех играх РПЛ.

● Это первая нулевая ничья для «Ростова» в сезоне РПЛ. «Урал» завершил с таким счетом четыре из последних пяти матчей.

● За два ноябрьских матча в сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов отличился трижды, за два октябрьских – еще столько же. За «Ростов» он не забивает с 6 октября.

«Ахмат» – «Рубин» – 1:1

● Глушаков впервые забил за «Ахмат». Для Хварацхелии из «Рубина» это первый гол в матче РПЛ, где не участвовал «Локомотив».

● «Ахмат» и «Уфа» чаще всех в сезоне играют вничью – уже по семь раз.

● «Рубин» забил в двух играх подряд – такого с ним не происходило с августа.