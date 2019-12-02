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Важные мелочи 18-го тура РПЛ. Ранняя замена Азмуна и любимый соперник Лесового

02 декабря 2019, 21:30
Александр Плеханов

«Крылья Советов» – «Уфа» – 0:1

● «Крылья» играют без голов уже пять матчей подряд. Соболев – шесть.

● Последний раз «Уфа» забивала больше одного мяча летом (18 августа). С того времени команда отыграла еще 12 матчей РПЛ. Зато «Уфа» впервые со стартового тура отметилась гостевым голом – и сразу победным.

● Прямо сейчас полузащитник Даниил Фомин – лучший бомбардир «Уфы». У него три гола в сезоне, а крайний из них был 24 августа.

«Ростов» – «Урал» – 0:0

● «Ростов» не побеждает с 26 октября. После этой даты команда вылетела из Кубка России и взяла два очка в четырех играх РПЛ.

● Это первая нулевая ничья для «Ростова» в сезоне РПЛ. «Урал» завершил с таким счетом четыре из последних пяти матчей.

● За два ноябрьских матча в сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов отличился трижды, за два октябрьских – еще столько же. За «Ростов» он не забивает с 6 октября.

«Ахмат» – «Рубин» – 1:1

● Глушаков впервые забил за «Ахмат». Для Хварацхелии из «Рубина» это первый гол в матче РПЛ, где не участвовал «Локомотив».

● «Ахмат» и «Уфа» чаще всех в сезоне играют вничью – уже по семь раз.

● «Рубин» забил в двух играх подряд – такого с ним не происходило с августа.

«Локомотив» – «Динамо» – 1:2

● Данил Куликов впервые в карьере вышел в старте «Локо» в матче РПЛ. Он отыграл 56 минут, но для самого Куликова это не стало рекордом по игровому времени за один матч. В игре с «Ахматом» Куликов выходил на замену в первом тайме – тогда отбегал 59 минут.

● Во всех турнирах этого сезона Федор Смолов всего пять раз отыграл полный матч, еще в двух случаях его меняли в добавленное время. Последние полные игры разделило больше двух месяцев, но с «Динамо» Смолова не поменяли.

● При Новикове «Динамо» не проигрывает даже в товарищеских матчах. С ними набралось восемь игр без поражений, без них – шесть.

«Зенит» – «Спартак» – 1:0

● Впервые с матча против «Локомотива» (28 сентября) Азмуна поменяли так рано – на 62-й минуте. Тогда его убрали на 59-й.

● В четырех последних играх друг с другом в РПЛ «Зенит» и «Спартак» не забивали больше двух голов.

● «Спартак» чаще всего проигрывает в РПЛ со счетом 0:1. Такое было уже четыре раза – два из них случились в играх с «Зенитом».

твиттер Краснодара

«Краснодар» – «Тамбов» – 0:0

● Это первая нулевая ничья для «Краснодара» и «Тамбова» в играх всех турниров этого сезона. 

● После смены тренера «Тамбов» набрал 10 очков в пяти матчах. До этого было всего восемь за 13 игр.

● Скопинцев вышел на замену – это его четвертая игра в сезоне и первая с 6 октября.

ЦСКА – «Арсенал» – 0:1

● Дзагоев больше года не выходил в старте за ЦСКА. Против «Арсенала» он отыграл 78 минут.

● Даниил Лесовой забил в этом сезоне два мяча. Оба – в ворота ЦСКА. Это все голы «Арсенала» за две игры с этим соперником. 

● «Арсенал» выиграл с минимальным счетом третий раз за сезон.

*Матч «Сочи» и «Оренбурга» перенесли на резервную дату из-за болезни игроков.

 

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