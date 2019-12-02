Важные мелочи 18-го тура РПЛ. Ранняя замена Азмуна и любимый соперник Лесового
«Крылья Советов» – «Уфа» – 0:1
● «Крылья» играют без голов уже пять матчей подряд. Соболев – шесть.
● Последний раз «Уфа» забивала больше одного мяча летом (18 августа). С того времени команда отыграла еще 12 матчей РПЛ. Зато «Уфа» впервые со стартового тура отметилась гостевым голом – и сразу победным.
● Прямо сейчас полузащитник Даниил Фомин – лучший бомбардир «Уфы». У него три гола в сезоне, а крайний из них был 24 августа.
«Ростов» – «Урал» – 0:0
● «Ростов» не побеждает с 26 октября. После этой даты команда вылетела из Кубка России и взяла два очка в четырех играх РПЛ.
● Это первая нулевая ничья для «Ростова» в сезоне РПЛ. «Урал» завершил с таким счетом четыре из последних пяти матчей.
● За два ноябрьских матча в сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов отличился трижды, за два октябрьских – еще столько же. За «Ростов» он не забивает с 6 октября.
«Ахмат» – «Рубин» – 1:1
● Глушаков впервые забил за «Ахмат». Для Хварацхелии из «Рубина» это первый гол в матче РПЛ, где не участвовал «Локомотив».
● «Ахмат» и «Уфа» чаще всех в сезоне играют вничью – уже по семь раз.
● «Рубин» забил в двух играх подряд – такого с ним не происходило с августа.
«Локомотив» – «Динамо» – 1:2
● Данил Куликов впервые в карьере вышел в старте «Локо» в матче РПЛ. Он отыграл 56 минут, но для самого Куликова это не стало рекордом по игровому времени за один матч. В игре с «Ахматом» Куликов выходил на замену в первом тайме – тогда отбегал 59 минут.
● Во всех турнирах этого сезона Федор Смолов всего пять раз отыграл полный матч, еще в двух случаях его меняли в добавленное время. Последние полные игры разделило больше двух месяцев, но с «Динамо» Смолова не поменяли.
● При Новикове «Динамо» не проигрывает даже в товарищеских матчах. С ними набралось восемь игр без поражений, без них – шесть.
«Зенит» – «Спартак» – 1:0
● Впервые с матча против «Локомотива» (28 сентября) Азмуна поменяли так рано – на 62-й минуте. Тогда его убрали на 59-й.
● В четырех последних играх друг с другом в РПЛ «Зенит» и «Спартак» не забивали больше двух голов.
● «Спартак» чаще всего проигрывает в РПЛ со счетом 0:1. Такое было уже четыре раза – два из них случились в играх с «Зенитом».
«Краснодар» – «Тамбов» – 0:0
● Это первая нулевая ничья для «Краснодара» и «Тамбова» в играх всех турниров этого сезона.
● После смены тренера «Тамбов» набрал 10 очков в пяти матчах. До этого было всего восемь за 13 игр.
● Скопинцев вышел на замену – это его четвертая игра в сезоне и первая с 6 октября.
ЦСКА – «Арсенал» – 0:1
● Дзагоев больше года не выходил в старте за ЦСКА. Против «Арсенала» он отыграл 78 минут.
● Даниил Лесовой забил в этом сезоне два мяча. Оба – в ворота ЦСКА. Это все голы «Арсенала» за две игры с этим соперником.
● «Арсенал» выиграл с минимальным счетом третий раз за сезон.
*Матч «Сочи» и «Оренбурга» перенесли на резервную дату из-за болезни игроков.