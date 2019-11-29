В «Сочи» отменили тренировку из-за эпидемии ангины. Похоже, все из-за матча с «Уфой»
UPD. Матч с «Оренбургом» перенесли на резервную дату.
За два дня до матча 18-го тура РПЛ с «Оренбургом» «Сочи» заявил об отмене тренировки. Причина — массовая эпидемия ангины, из-за которой не играни почти половина состава. В числе 10 заболевших — Антон Заболотный, Никита Бурмистров и Ибрагим Цаллагов.
Исполняющий обязанности главного тренера Роман Березовский нашел причины эпидемии: «Наверное, толчок дал матч с «Уфой» (1:1). Нужно в таких эпизодах делать так, чтобы лига сама назначала матчи, а не спрашивала желание у клубов. Логичнее было бы летом сыграть в Уфе, а осенью – в Сочи. Надо разумно подходить к этому моменту, можно даже в приказном порядке. А сейчас сыграли осенью в Уфе – и все слегли».
В день матча с «Уфой» температура в городе была до -10 градусов.
Можно ли заболеть ангиной из-за мороза?
Вопреки заблуждениям, ангина – всегда инфекционное заболевание, которое не появляется лишь из-за низкой температуры. Его причины – стрептококки или другие микроорганизмы, которые попадают в организм заболевшего при тесном контакте. Этим кстати и объясняется то, что заболела сразу половина команды.
Почему же тогда говорят о влиянии низкой температуры в матче с «Уфой»? Несмотря на то, что сам ангина передается инфекционным путем, заболеваемость намного выше, если организм уже ослаблен.
Медики часто говорят о летней ангине: когда заболевание проявляется в жаркое время после резкой смены климата из-за кондиционера или холодных напитков. В такой ситуации резкая смена климата – провоцирующий фактор, который снижает иммунитет. В Сочи на этой неделе от 15 до 17 градусов: резкий перепад в 20-25 градусов вполне мог спровоцировать вспышку заболевания.
Кстати, матч с «Сочи» стал последней домашней игрой «Уфы» до 21 марта. Следующие пять (!) матчей клуб играет в гостях.