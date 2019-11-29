В «Сочи» отменили тренировку из-за эпидемии ангины. Похоже, все из-за матча с «Уфой»

Можно ли заболеть ангиной из-за мороза?

Вопреки заблуждениям, ангина – всегда инфекционное заболевание, которое не появляется лишь из-за низкой температуры. Его причины – стрептококки или другие микроорганизмы, которые попадают в организм заболевшего при тесном контакте. Этим кстати и объясняется то, что заболела сразу половина команды.

Почему же тогда говорят о влиянии низкой температуры в матче с «Уфой»? Несмотря на то, что сам ангина передается инфекционным путем, заболеваемость намного выше, если организм уже ослаблен.

Медики часто говорят о летней ангине: когда заболевание проявляется в жаркое время после резкой смены климата из-за кондиционера или холодных напитков. В такой ситуации резкая смена климата – провоцирующий фактор, который снижает иммунитет. В Сочи на этой неделе от 15 до 17 градусов: резкий перепад в 20-25 градусов вполне мог спровоцировать вспышку заболевания.

Кстати, матч с «Сочи» стал последней домашней игрой «Уфы» до 21 марта. Следующие пять (!) матчей клуб играет в гостях.