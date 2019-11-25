Врач выбежал на поле, заподозрив у футболистки травму головы, а судья его удалила. Формальность или глупость?

В соцсетях ругают девушку-арбитра, которая не оценила всю серьезность ситуации. Некоторые предполагают, что она сначала подумала, что на поле появился посторонний. Вообще, Паола Лопес формально поступила в соответствии с правилами, если человек появился на поле без приглашения.

По правилам, работник медштаба может выйти на поле только после разрешения судьи, который оценивает степень серьезности травмы футболиста. По представленному видео, скорее всего, инцидент был таким: врач увидел неприятное падение футболистки и рванул на поле без приглашения, а судья исполнила формальность, показав красную карточку. В соцсетях ее раскритиковали, призывая отходить от правил в исключительных случаях.

Альба отписалась в твиттере с благодарностью за поддержку. С ней все в порядке.