Радость от гола игрок превратил в шоу: взял у фотографа стул, посидел перед трибунами

Автора гола зовут Мохаммед Нахири. Это он реализовал пенальти, потом подбежал к фотографу, взял стул и сел на него у углового флажка. Уговоры ассистента судьи помогли – Нахири почти сразу встал и отправился на свою половину. Номинально 28-летний игрок выходит на позиции левого защитника, но регулярно забивает. Теперь показал и креативное празднование.

Не всегда Нахири замечается в «Видаде» с хорошей стороны. В январе «Видад» наказал его за удаление в матче и публикацию видео из автобуса. Там Нахири матерился и плохо выражался после завершения дерби. Нахири получил штраф, а клуб оставил за собой право дальше исключить его из заявки на матчи.

Федерация в итоге наказала Нахири двумя матчами дисквалификации. Потом он еще пропускал игры из-за внутренних санкций, а главный тренер «Видада объяснял, что это должно быть примером для других. Во всем остальном Нахири – уникальный парень. «Видад» купил его в 2017 году за 220 тысяч евро. Transfermarkt вообще показывает, что он может сыграть на любом месте в обороне.

Вот так он тренируется: