Радость от гола игрок превратил в шоу: взял у фотографа стул, посидел перед трибунами
«Видад» и «Раджа Касабланка» играли в 1/8 финале арабского кубка чемпионов. Первую игру завершили со счетом 1:1, а в ответной встрече устроили шоу. «Видад» выигрывал в домашнем матче со счетом 4:1, но с 74-й минуты получил в свои ворота три гола и вылетел. «Раджа Касабланка» прошла дальше по правилу гостевого гола.
Только запомнится из этого матча именно гол «Видада». Обязательно смотрите это видео до конца – там необычное празднование.
Автора гола зовут Мохаммед Нахири. Это он реализовал пенальти, потом подбежал к фотографу, взял стул и сел на него у углового флажка. Уговоры ассистента судьи помогли – Нахири почти сразу встал и отправился на свою половину. Номинально 28-летний игрок выходит на позиции левого защитника, но регулярно забивает. Теперь показал и креативное празднование.
Не всегда Нахири замечается в «Видаде» с хорошей стороны. В январе «Видад» наказал его за удаление в матче и публикацию видео из автобуса. Там Нахири матерился и плохо выражался после завершения дерби. Нахири получил штраф, а клуб оставил за собой право дальше исключить его из заявки на матчи.
Федерация в итоге наказала Нахири двумя матчами дисквалификации. Потом он еще пропускал игры из-за внутренних санкций, а главный тренер «Видада объяснял, что это должно быть примером для других. Во всем остальном Нахири – уникальный парень. «Видад» купил его в 2017 году за 220 тысяч евро. Transfermarkt вообще показывает, что он может сыграть на любом месте в обороне.
Вот так он тренируется: