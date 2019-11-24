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Радость от гола игрок превратил в шоу: взял у фотографа стул, посидел перед трибунами
#Мохаммед Нахири
VAR не работала, чистый гол отменили, команда ушла с поля. В финале африканской ЛЧ – безумие
#VAR
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