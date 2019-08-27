Серена Уильямс
US Open
Теннис
Мария Шарапова
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#Серена Уильямс #Теннис #Мария Шарапова #US Open

Этой ночью Уильямс вынесла Шарапову на US Open. За ее победой много травм и слез

27 августа 2019, 06:50
Александр Плеханов

Уильямс без проблем разобралась с Шараповой в самом ожидаемом матче первого круга US Open. Победила в двух сетах (6:1, 6:1). Шарапова отреагировала философски: «Можете списать меня со счетов. Если сама себя не списываешь, все будет хорошо». Теперь она выпадет из первой сотни женского рейтинга.

«Это нелегкая дорога. Легко никогда не было, но я прошла через операцию на плече около четырех месяцев назад. Теперь я играю в ночном матче на US Open перед людьми, которые волнуются за меня. Это довольно большое дело. Мне повезло быть частью всего этого», – сказала сама Уильямс.

Матч Уильямс и Шараповой – главная встреча первого круга US Open. До этого они пересекались на различных турнирах 21 раз, 19 из них побеждала Уильямс. С момента четвертьфинала Australian Open-2016 (Уильямс и там легко выиграла со счетом 6:4, 6:1) они друг с другом не больше играли. Сейчас сыграли – результат привычный. Общее число побед Серены дошло до 20-ти.

Неприятная серия поражений Шараповой от Уильямс длится уже 19 матчей подряд (всего – 20).

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Весь год Уильямс и Шарапова страдают

Самый свежий пример неудачи Серены – финал турнира в Торонто. Там Уильямс нормально доиграла до финала, но в решающем матче сломалась. Уже в первом сете Уильямс травмировала спину, не смогла продолжить игру и расплакалась. Так, что ее утешала даже автоматически победившая соперница.

Уильямс и до этого выступала не совсем удачно. Выносы в финалах – половина беды. Во время «Роллан Гаррос» она поссорилась с Домиником Тимом из-за пересечения времени их пресс-конференций. Дальше Тим предлагал сыграть в паре, но Серена выбрала турнир смешанных пар вместе с Марреем. Их хватило только на несколько хороших матчей.

Такую Серену Уильямс мы видим все чаще.

Важно, что Серена все равно сохраняет авторитет. Год назад она дошла до финала US Open, где проиграла Осаке. Сейчас Осака все еще боится с ней здороваться. «Я все время беру с нее пример, это происходит всю жизнь. Даже сейчас в шоке, если она ко мне обращается. Первая не говорю и не здороваюсь, потому что всегда нервничаю», – рассказывала Осака.

Главное впечатление по Шараповой – ее июльская травма на «Уимблдоне». В решающем сете она проигрывала 0:5 Полин Парментье и снялась с матча. До этого Шарапова вела во втором сете, но упустила подачу на матч. Перед этим Шарапова почти не играла с января, когда получила травму плеча. Весь год – сплошные травмы и разочарования. Такая вот схожесть с Сереной. 

US Open – один из главных турниров в теннисе

Это один из четырех престижных турниров Большого шлема, который проводится в США. Другие три: Australian Open, «Роллан Гаррос» и «Уимблдон». Победа на US Open ценится не меньше любого другого успеха, но прямо сейчас важна именно для России. У российских теннисистов большой подъем по авторитету и результатам. Особенно это проявляется в мужском теннисе.

Это Даниил Медведев. В финале турнира «Мастерс» в Цинциннати он победил Гоффена (7:6,6:4). Там же он обыгрывал Новака Джоковича.

Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов – все сейчас котируются на уровне лучших теннисистов рейтинга. Рублев сыграет в 1/128 финала с неуступчивым Циципасом, Хачанов – с Поспишилом. Медведев первый круг уже прошел, когда в трех сетах обыграл Гуннесварана (6:4, 6:1, 6:2). Естественно, что все главные и звездные соперники у россиян еще впереди.

В женской сетке все тоже интересно. Сразу вылетела Дарья Касаткина – ее обыграла британка Конта. Не считая Шараповой, нам важна Светлана Кузнецова. Перед US Open она провела отличный турнир в Цинциннати, где только в финале проиграла Мэдисон Киз. На US Open Кузнецова стартанет матчем с американкой Кристи Ан. Тут тоже ожидаем прорыва и сенсаций. 

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Все фото: www.imago-images.de/Global Look Press
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