Этой ночью Уильямс вынесла Шарапову на US Open. За ее победой много травм и слез
Уильямс без проблем разобралась с Шараповой в самом ожидаемом матче первого круга US Open. Победила в двух сетах (6:1, 6:1). Шарапова отреагировала философски: «Можете списать меня со счетов. Если сама себя не списываешь, все будет хорошо». Теперь она выпадет из первой сотни женского рейтинга.
«Это нелегкая дорога. Легко никогда не было, но я прошла через операцию на плече около четырех месяцев назад. Теперь я играю в ночном матче на US Open перед людьми, которые волнуются за меня. Это довольно большое дело. Мне повезло быть частью всего этого», – сказала сама Уильямс.
Матч Уильямс и Шараповой – главная встреча первого круга US Open. До этого они пересекались на различных турнирах 21 раз, 19 из них побеждала Уильямс. С момента четвертьфинала Australian Open-2016 (Уильямс и там легко выиграла со счетом 6:4, 6:1) они друг с другом не больше играли. Сейчас сыграли – результат привычный. Общее число побед Серены дошло до 20-ти.
Весь год Уильямс и Шарапова страдают
Самый свежий пример неудачи Серены – финал турнира в Торонто. Там Уильямс нормально доиграла до финала, но в решающем матче сломалась. Уже в первом сете Уильямс травмировала спину, не смогла продолжить игру и расплакалась. Так, что ее утешала даже автоматически победившая соперница.
Уильямс и до этого выступала не совсем удачно. Выносы в финалах – половина беды. Во время «Роллан Гаррос» она поссорилась с Домиником Тимом из-за пересечения времени их пресс-конференций. Дальше Тим предлагал сыграть в паре, но Серена выбрала турнир смешанных пар вместе с Марреем. Их хватило только на несколько хороших матчей.
Важно, что Серена все равно сохраняет авторитет. Год назад она дошла до финала US Open, где проиграла Осаке. Сейчас Осака все еще боится с ней здороваться. «Я все время беру с нее пример, это происходит всю жизнь. Даже сейчас в шоке, если она ко мне обращается. Первая не говорю и не здороваюсь, потому что всегда нервничаю», – рассказывала Осака.
Главное впечатление по Шараповой – ее июльская травма на «Уимблдоне». В решающем сете она проигрывала 0:5 Полин Парментье и снялась с матча. До этого Шарапова вела во втором сете, но упустила подачу на матч. Перед этим Шарапова почти не играла с января, когда получила травму плеча. Весь год – сплошные травмы и разочарования. Такая вот схожесть с Сереной.
US Open – один из главных турниров в теннисе
Это один из четырех престижных турниров Большого шлема, который проводится в США. Другие три: Australian Open, «Роллан Гаррос» и «Уимблдон». Победа на US Open ценится не меньше любого другого успеха, но прямо сейчас важна именно для России. У российских теннисистов большой подъем по авторитету и результатам. Особенно это проявляется в мужском теннисе.
Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов – все сейчас котируются на уровне лучших теннисистов рейтинга. Рублев сыграет в 1/128 финала с неуступчивым Циципасом, Хачанов – с Поспишилом. Медведев первый круг уже прошел, когда в трех сетах обыграл Гуннесварана (6:4, 6:1, 6:2). Естественно, что все главные и звездные соперники у россиян еще впереди.
В женской сетке все тоже интересно. Сразу вылетела Дарья Касаткина – ее обыграла британка Конта. Не считая Шараповой, нам важна Светлана Кузнецова. Перед US Open она провела отличный турнир в Цинциннати, где только в финале проиграла Мэдисон Киз. На US Open Кузнецова стартанет матчем с американкой Кристи Ан. Тут тоже ожидаем прорыва и сенсаций.