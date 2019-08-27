Этой ночью Уильямс вынесла Шарапову на US Open. За ее победой много травм и слез

Важно, что Серена все равно сохраняет авторитет. Год назад она дошла до финала US Open, где проиграла Осаке. Сейчас Осака все еще боится с ней здороваться. «Я все время беру с нее пример, это происходит всю жизнь. Даже сейчас в шоке, если она ко мне обращается. Первая не говорю и не здороваюсь, потому что всегда нервничаю», – рассказывала Осака.

Главное впечатление по Шараповой – ее июльская травма на «Уимблдоне». В решающем сете она проигрывала 0:5 Полин Парментье и снялась с матча. До этого Шарапова вела во втором сете, но упустила подачу на матч. Перед этим Шарапова почти не играла с января, когда получила травму плеча. Весь год – сплошные травмы и разочарования. Такая вот схожесть с Сереной.

US Open – один из главных турниров в теннисе

Это один из четырех престижных турниров Большого шлема, который проводится в США. Другие три: Australian Open, «Роллан Гаррос» и «Уимблдон». Победа на US Open ценится не меньше любого другого успеха, но прямо сейчас важна именно для России. У российских теннисистов большой подъем по авторитету и результатам. Особенно это проявляется в мужском теннисе.