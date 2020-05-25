Как готовить футболистов после самоизоляции. Объясняют тренеры РПЛ

РПЛ возобновится 21 июня. Команды за месяц сыграют восемь матчей. В среднем по два в неделю. Жестко: футболисты больше двух месяцев сидели дома и никогда не играли в таком плотном графике. Все решит их физическая форма.

Что сейчас главное в подготовке игроков? Чем она отличает от обычной? У каких команд будет преимущество после возвращения? Насколько было важно заниматься дома?

Отвечают тренеры по физической подготовке.

Андреа Сканавино – «Зенит»

«Главное, что скоро футболисты смогут работать прогрессивно и без остановок. Они находились дома два месяца и потеряли адаптацию к полю. Важно распределять нагрузки правильно и спрашивать футболистов, что они чувствуют до и во время тренировок.

Тренировочный план будет отличаться от обычного тем, в каких условиях футболисты провели каникулы. Обычно они проводят много времени на открытом воздухе, играют в теннис, волейбол, плавают. А сейчас мы ждем возвращения, проведя два месяца дома и занимаясь только по зуму.

Остановка была дольше, чем обычно, и футболисты сильнее отвыкли от тренировок и поля. Это сложно и для нас, потому что нам нужна информация о состоянии игроков, а во время перерыва ее не было.

Игроки набирают форму, когда они играют. Поэтому нужны официальные игры. Обычная предсезонная подготовка включает товарищеские матчи, в которых игроки через ритм игры набирают форму. Во время матча происходят основные нагрузки, которые не получишь в обычной тренировке.