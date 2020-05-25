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Как готовить футболистов после самоизоляции. Объясняют тренеры РПЛ
РПЛ возобновится 21 июня. Команды за месяц сыграют восемь матчей. В среднем по два в неделю. Жестко: футболисты больше двух месяцев сидели дома и никогда не играли в таком плотном графике. Все решит их физическая форма.
Что сейчас главное в подготовке игроков? Чем она отличает от обычной? У каких команд будет преимущество после возвращения? Насколько было важно заниматься дома?
Отвечают тренеры по физической подготовке.
Андреа Сканавино – «Зенит»
«Главное, что скоро футболисты смогут работать прогрессивно и без остановок. Они находились дома два месяца и потеряли адаптацию к полю. Важно распределять нагрузки правильно и спрашивать футболистов, что они чувствуют до и во время тренировок.
Тренировочный план будет отличаться от обычного тем, в каких условиях футболисты провели каникулы. Обычно они проводят много времени на открытом воздухе, играют в теннис, волейбол, плавают. А сейчас мы ждем возвращения, проведя два месяца дома и занимаясь только по зуму.
Остановка была дольше, чем обычно, и футболисты сильнее отвыкли от тренировок и поля. Это сложно и для нас, потому что нам нужна информация о состоянии игроков, а во время перерыва ее не было.
Игроки набирают форму, когда они играют. Поэтому нужны официальные игры. Обычная предсезонная подготовка включает товарищеские матчи, в которых игроки через ритм игры набирают форму. Во время матча происходят основные нагрузки, которые не получишь в обычной тренировке.
Но мы не можем проводить товарищеские игры. Поэтому первая игра чемпионата будет более сложная для игроков в плане формы. И это проблема каждой команды. Возможно, уровень первых игр не будет максимально интенсивным. Пять замен в этом плане помогут.
Одного месяца могло быть достаточно, чтобы подготовиться к играм, если бы все оставались в одинаковой ситуации. Но риск травм очень высок – из-за расписания, в котором будет три матча в неделю.
Нам нужно выбрать лучшую стратегию для восстановления между играми. Хорошо спать, хорошо есть, поддерживать форму в тот период, когда игроки смогут работать только индивидуально. Это общая проблема для всех. Мы работаем максимально каждый день, и когда игроки сознательно к этому подходят, они работают хорошо. Я рад этому и думаю позитивно.
Преимущество будет у команд, у которых не будет проблем с коронавирусом. И у тех, у кого есть преимущество набранных очков.
Мы тренируемся через зум: созваниваемся каждый день по 40-60 минут. Делаем упражнения на велосипедах, растяжки, кардио.
Мы увидим, как игроки работали, когда они вернутся на поле. Кто работал усердно, тот больше готов. Кто работал меньше, тем нужно больше работать в этот период, чтобы быть на одном уровне с другими.
Сейчас важно быть сплоченными и поддерживать друг друга – видеть друг друга, игроков, тренера, разговаривать – это весело. Намного лучше, чем давать игрокам онлайн-программу, по которой они занимаются вдали друг от друга».
Иван Йовановски – «Урал»
«Команда потихоньку собирается на базе. Мы занимаемся разработкой плана тренировочного процесса. Сейчас работаем над профилактикой первой фазы – обеспечением силы мышц и общей физической формы футболистов для снижения риска травм.
После такой паузы полтора месяца достаточно, чтобы набрать физическую форму. У нас есть месяц – этого мало. Сейчас еще есть разные нюансы: психологические и логистические, например.
После такой паузы не каждый игрок морально готов так резко входить в тренировочный процесс. Поэтому мы будем плавно нагружать футболистов. У нас нет опыта, чтобы точно знать, как действовать в такой ситуации. Впервые в истории футбола ведь такое. Главное сейчас – не форсировать подготовку и потихоньку набирать форму.
Гарантировано, команды не будут готовы на 100%. В том числе потому, что не будет товарищеских матчей, во время которых обычно команда выходит на пик формы перед сезоном. Придется играть либо с самими собой, либо с молодежной командой, если она будет активна.
Введение правила пяти замен – хорошее решение. Далеко не все футболисты будут выдерживать 90 минут. Думаю, процент травм в этой доигровке повысится.
Сейчас очень большое преимущество будет у команд, у которых большой состав, много доступных игроков. Еще одно больше преимущество у клубов, чьи футболисты во время этой паузы добросовестно и регулярно тренировались дома. У тех, кто этого не делал, будут проблемы».
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