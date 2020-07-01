«Оренбург» получит второй подряд технарь (в последний момент). Раньше за такое выгоняли, но РПЛ внесла поправки

Руководители «Оренбурга» по-разному говорили о матче с «Уралом» и отказались от единственного выхода

У «Оренбурга» второй сорванный матч подряд. Первый – с «Краснодаром» – случился из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации внутри клуба. «Оренбург» получил техническое поражение.

Напоминаем детали:

Заболевшие в «Оренбурге» появились за два дня до игры.

Матч нельзя перенести, потому что «Краснодар» уже перенес один матч на единственную резервную дату.

«Оренбург» отказался от кейса «Ростова» и не выпустил молодежку.

Сейчас еще один сорванный матч – с «Уралом». РПЛ сказала, что против матча выступило управление Роспотребнадзора по Оренбургской области. В «Оренбурге» 10 человек заражены коронавирусом. По данным Metaratings, у Уроша Радаковича и Мамаду Силла выявлена пневмония.

При этом «Оренбург» не знает, где и как игроки заразились. На матч с «Локомотивом» «Оренбург» летел чартером, обратно – тоже (потому что у него нет частного самолета). В гостинице и в ресторане команда была на отдельных закрытых этажах. Спортивный директор Дмитрий Алексеев говорит, что клуб соблюдал все зависящие от него правила.

Боссы «Оренбурга» говорили разное:

• Член совета директоров «Оренбурга» Василий Столыпин (27 июня): «Академия не занимается, все спортивные мероприятия с участием более 10 человек запрещены, у нас люди в молодежке не готовы. Судя по всему, будет техническое поражение».

• За день до решения Роспотребнадзора спортивный директор клуба Дмитрий Алексеев сказал: «На 90 процентов матч с «Уралом» состоится. Но каким составом мы сыграем, пока не знаем. Ждем разрешения от Роспотребнадзора».