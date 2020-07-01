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#Оренбург #РПЛ #Футбол #коронавирус #Краснодар #Рубин #Урал

«Оренбург» получит второй подряд технарь (в последний момент). Раньше за такое выгоняли, но РПЛ внесла поправки

58 минут назад
Илья Егоров

Руководители «Оренбурга» по-разному говорили о матче с «Уралом» и отказались от единственного выхода

У «Оренбурга» второй сорванный матч подряд. Первый – с «Краснодаром» – случился из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации внутри клуба. «Оренбург» получил техническое поражение.

Напоминаем детали:

  • Заболевшие в «Оренбурге» появились за два дня до игры.
  • Матч нельзя перенести, потому что «Краснодар» уже перенес один матч на единственную резервную дату.
  • «Оренбург» отказался от кейса «Ростова» и не выпустил молодежку.

Сейчас еще один сорванный матч – с «Уралом». РПЛ сказала, что против матча выступило управление Роспотребнадзора по Оренбургской области. В «Оренбурге» 10 человек заражены коронавирусом. По данным Metaratings, у Уроша Радаковича и Мамаду Силла выявлена пневмония.

При этом «Оренбург» не знает, где и как игроки заразились. На матч с «Локомотивом» «Оренбург» летел чартером, обратно – тоже (потому что у него нет частного самолета). В гостинице и в ресторане команда была на отдельных закрытых этажах. Спортивный директор Дмитрий Алексеев говорит, что клуб соблюдал все зависящие от него правила.

Боссы «Оренбурга» говорили разное:

• Член совета директоров «Оренбурга» Василий Столыпин (27 июня): «Академия не занимается, все спортивные мероприятия с участием более 10 человек запрещены, у нас люди в молодежке не готовы. Судя по всему, будет техническое поражение».

• За день до решения Роспотребнадзора спортивный директор клуба Дмитрий Алексеев сказал: «На 90 процентов матч с «Уралом» состоится. Но каким составом мы сыграем, пока не знаем. Ждем разрешения от Роспотребнадзора».

ФК «Оренбург»

Оперштаб РПЛ рассказал, что на данный момент все игроки и члены тренерского штаба основы «Оренбурга» изолированы. Поэтому единственный вариант для клуба – быстро дозаявить молодежный состав и детей из академии. Но Алексеев сразу же отклонил это.

«Это все-таки высшая лига. А выставлять на матч детей 2003 года рождения? Ну куда это все? Куда мы тогда катимся? Нет, мы на это пойти не готовы».

«Урал» узнал об отмене матча в аэропорту перед вылетом в Оренбург.

Раньше за два технических поражения лига выгоняла клуб. Но регламент переписан

Согласно второй части 86-й статьи регламента РПЛ, любая команда, которая допустила два технических поражения за один сезон РПЛ по неуважительной причине, дисквалифицируется из состава лиги. Но из-за коронавирусных кейсов клубы РПЛ проголосовали за исключение этого пункта из регламента. Президент РПЛ Сергей Прядкин сказал:

«Эти правки нужны, чтобы сохранить целостность соревнования в тяжелых условиях пандемии. В ближайшее время бюро исполкома РФС должно рассмотреть наши правки».

Поэтому «Оренбург» пока что остается в РПЛ – без автоматического вылета и штрафа.

Что будет с «Оренбургом» дальше – непонятно. Следующий матч по календарю запланирован на 5 июля, но Алексеев уже сказал, что клуб попросит «Рубин» о переносе. 

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