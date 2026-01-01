Александр Шмурнов

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Комментатор Шмурнов ругал судей в трансляции матча «Спартака» и говорил про «говно никто не купит». Теперь он вне эфиров «Матч ТВ»
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#Александр Шмурнов
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