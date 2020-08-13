Комментатор Шмурнов ругал судей в трансляции матча «Спартака» и говорил про «говно никто не купит». Теперь он вне эфиров «Матч ТВ»

Шмурнов открыто поддерживал «Спартак» и не соглашался с решениями Казарцева

«Спартак» и «Сочи» сыграли со счетом 2:2. В этом матче «Сочи» бил два пенальти, один из которых потом признали ошибочным. Леонид Федун пригрозил снятием команды с чемпионата, Доменико Тедеско просто выражал грусть фразами на русском языке. На «Матч ТВ» игру комментировал Александр Шмурнов.

В игре было три основных момента:

Гол Соболева, просмотр ВАР, подтверждение, желтая карточка за празднование. Пенальти в ворота «Спартака» после фола Маслова. Пенальти в ворота «Спартака» после фола Жиго.

Сначала Шмурнов никак не признавал правильность назначения первого пенальти в ворота «Спартака». «Сейчас рухнут соцсети от того, что произошло. Этот эпизод минимум надо было смотреть», – говорил Шмурнов в прямом эфире. Позже в перерыве матча у Шмурнова произошел спор с редактором трансляции. Тот доказывал ему, что ВАР в любом случае смотрит все моменты.