Комментатор Шмурнов ругал судей в трансляции матча «Спартака» и говорил про «говно никто не купит». Теперь он вне эфиров «Матч ТВ»
Шмурнов открыто поддерживал «Спартак» и не соглашался с решениями Казарцева
«Спартак» и «Сочи» сыграли со счетом 2:2. В этом матче «Сочи» бил два пенальти, один из которых потом признали ошибочным. Леонид Федун пригрозил снятием команды с чемпионата, Доменико Тедеско просто выражал грусть фразами на русском языке. На «Матч ТВ» игру комментировал Александр Шмурнов.
В игре было три основных момента:
- Гол Соболева, просмотр ВАР, подтверждение, желтая карточка за празднование.
- Пенальти в ворота «Спартака» после фола Маслова.
- Пенальти в ворота «Спартака» после фола Жиго.
Сначала Шмурнов никак не признавал правильность назначения первого пенальти в ворота «Спартака». «Сейчас рухнут соцсети от того, что произошло. Этот эпизод минимум надо было смотреть», – говорил Шмурнов в прямом эфире. Позже в перерыве матча у Шмурнова произошел спор с редактором трансляции. Тот доказывал ему, что ВАР в любом случае смотрит все моменты.
После второго пенальти он открыто критиковал решения судьи. Вот часть из всего монолога Шмурнова, который записал Rusfootball: «Ну вы же все сами видели, друзья. Вы видели в стократных разборах, как Павел Маслов сыграл в мяч на 15-й минуте. И вы видели, что игрок «Сочи» бьет по воротам, после этого наступает сверху на ногу Жиго. Это какая-то другая игра!»
Потом Шмурнов активничал уже в студии на «Матч ТВ». Там он рассказал об эмоциях, с которыми работал в конце матча: «Ничего более важного, чем этот эпизод с совершенно левым пенальти, как говорят в футболе, на 88-й минуте, больше в матче не было. Я эмоционально, как чувствовал этот момент, так и отработал».
В том же эфире Шмурнов сказал, что никогда не подаст руку Казарцеву за желтую карточку Соболеву: «Это подлость, а не бездушный формализм. Судья, как и комментатор, должен к матчу готовиться, знать, что произошло в семье. Он просто негодяй». Сам Казарцев потом говорил, что обсуждал с Соболевым момент с карточкой. В том моменте он действовал по всем правилам.
«Матч ТВ» снял Шмурнова с игры Лиги чемпионов и не назначил на матчи следующего тура
Первым об отстранении Шмурнова написал телеграм-канал «Раздевалка». Потом ее подтвердил еще один канал – «Дай ударитЪ». «Матч ТВ» официально не сообщал об отстранении Шмурнова.
Телеграм-канал «Инсайдлар» добавляет подробности: руководители клубов РПЛ потребовали отстранения Шмурнова. Им не понравились комментарии в прямом эфире. Эта добавка появилась уже во время матча «Аталанта» – «ПСЖ», который комментировал Нобель Арустамян. Изначально эта игра значилась за Шмурновым.
Алексей Андронов написал, что после этого не будет смотреть игру ЛЧ на «Матч ТВ». Михаил Борзыкин, Игорь Рабинер и Павел Занозин поддержали Шмурнова в соцсетях. Только Занозин потом почему-то извинился:
Шмурнов обсуждал в твиттере возможную переигровку матча. Даже спорил с Геничем и Черданцевым
«Матч ТВ» мог отстранить Шмурнова не только за высказывания в прямом эфире. На это обратил внимание журналист Павел Городницкий. Он заскринил твит Шмурнова, где тот пишет: «В десятках европейских стран этой ночью журналисты и эксперты посмотрели момент с Жиго и остались в шоке. Я думаю, после этого никто и никогда не купит это говно. Пока весь кишечник не сменят».
10 августа Шмурнов пулял в соцсети и другие высказывания. Главная идея – матч «Спартака» и «Сочи» надо переиграть, хотя это невозможно.
Вот только некоторые из множества твитов Шмурнова, которые показывают его настроение сразу после матча. Остальные посмотрите в твиттере:
С того момента прошло уже трое суток. Казарцев и Еськов поучаствовали в эфире на «Матч ТВ», а потом прошли проверку на полиграфе. От «Спартака» выступил Шамиль Газизов: «Мы удовлетворены, что действия судьи Казарцева и его ассистента на ВАР признаны ошибочными». Потом он добавил мнение о словах Калошина и протоколе ВАР, но это уже другая история.
12 августа «Спартак» выпустил официальное заявление Леонида Федуна. Тот подтвердил, что клуб остается в РПЛ. Главная цитата: «Основная команда футбольного клуба «Спартак-Москва» продолжает участие в турнирах сезона-2020/21. Однако в случае продолжения судейской травли мы готовы покинуть футбольное поле. «Спартак» – за честный футбол!»
Шмурнов снимал интервью из-за поддержки Сталина и обещал отстраниться от футбола
Когда Шмурнов работал главным редактором «Чемпионата», он снял с сайта интервью хоккейного вратаря Ильи Брызгалова. Там Брызгалов оправдывал действия Сталина. Шмурнов объяснил: «Я снял это интервью своим решением, как только увидел. Но оно уже растиражировано. Считаю, что журналистика – не в том, чтобы спортсмена спросить о политике, а врача – о стройке».
В 2018 году Шмурнов пообещал отстраниться от футбола, если от него не отстранят Кокорина и Мамаева. Он же назвал их зверьками. Твит всплыл, когда футболистов выпустили по УДО. Сейчас они успешно играют в РПЛ.
Шмурнов тоже никуда не ушел. В большом интервью Sports.ru он потом сказал такое:
«Возможно, меня тогда неправильно поняли. Речь не о том, что их надо лишить футбола навсегда. Я хотел их отстранения от футбола на месяц-два. Тюрьмы – на месяц, а не полтора года, как это получилось. Может, даже, месяца условно было бы достаточно. Точно не на всю жизнь, как кто-то мог подумать.
Наказание получилось гораздо более суровым, меня это расстраивает. Безусловно, мне уже хотелось, чтобы их вообще не наказывали. Сейчас я поддерживаю все, что связано с их дальнейшей карьерой».
UPD. Шмурнов продолжает работу с «Матч ТВ».
UPD-2. Сейчас Шмурнов вообще никого не читает в твиттере.
Александр Иваныч во время эфира забыл, что не на кухне футбол смотрит
На всех фото Шмурнов так смотрит, будто пытается у меня в зрачках разглядеть ромбик. Брр
Я/мы Саша Шмурнов.
Лучший комментатор, лучшая подача.
Намного лучше, чем скучные, безэмоциональные Кривохар, Трушечкин, Стогни и прочая серость.
Шмурнов - шизоид. Я очень сомневаюсь, что если судьи откровенно слили какой-нибудь середняк, то он бы также изводился. Задели его болельщицкие чувства. А он их уже давно не скрывает