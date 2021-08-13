В матчах русских клубов в ЛК были замены вратарей перед пенальти. Одна оказалась бесполезной, другая – оставила турнир без наших

«Рубин» и «Сочи» сыграли ответные матчи в Лиге конференций. Это произошло на следующий день после игры за Суперкубок УЕФА, в которой «Челси» переиграл «Вильярреал» в серии пенальти.

⚡️ В ней Томас Тухель до серии выпустил в ворота Кепу вместо Менди, и это сработало: Кепа отразил два пенальти, а его команда завоевала трофей.

Тухель всех перехитрил: выпустил Кепу чисто под серию пенальти – и выиграл. Смысл трюка – опыт: это уже пятая серия пенальти Кепы

Замена вратарей перед серией пенальти становится более популярным методом, но пока случается слишком часто. Но те, кто после Суперкубка смотрел оба матча наших команд в ЛК, во всех этих трех играх увидели, как это произошло.

⚡️ «Рубин» играл против «Ракува». Он проигрывал 0:1, но на 120-й минуте получил право на пенальти. Леонид Слуцкий успел заменить Дюпина на Медведева, но удар Хакшабановича отразил голкипер «Ракува». То есть Медведев вышел на поле, увидел промах с пенальти, так игра и завершилась – «Рубин» вылетел.