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#Сочи #Рубин #Лига конференций УЕФА #Партизан

В матчах русских клубов в ЛК были замены вратарей перед пенальти. Одна оказалась бесполезной, другая – оставила турнир без наших

2 часа назад

Инстаграм «Партизана»

«Рубин» и «Сочи» сыграли ответные матчи в Лиге конференций. Это произошло на следующий день после игры за Суперкубок УЕФА, в которой «Челси» переиграл «Вильярреал» в серии пенальти.

⚡️ В ней Томас Тухель до серии выпустил в ворота Кепу вместо Менди, и это сработало: Кепа отразил два пенальти, а его команда завоевала трофей.

Тухель всех перехитрил: выпустил Кепу чисто под серию пенальти – и выиграл. Смысл трюка – опыт: это уже пятая серия пенальти Кепы

Замена вратарей перед серией пенальти становится более популярным методом, но пока случается слишком часто. Но те, кто после Суперкубка смотрел оба матча наших команд в ЛК, во всех этих трех играх увидели, как это произошло.

⚡️ «Рубин» играл против «Ракува». Он проигрывал 0:1, но на 120-й минуте получил право на пенальти. Леонид Слуцкий успел заменить Дюпина на Медведева, но удар Хакшабановича отразил голкипер «Ракува». То есть Медведев вышел на поле, увидел промах с пенальти, так игра и завершилась – «Рубин» вылетел.

Скриншот с сайта УЕФА

⚡️ «Сочи» играл против «Партизана». Матч ушел в овертайм, а затем и в серию пенальти. За десять минут до конца овертайма голкипера Поповича у «Партизана» заменил Стеванович.

Скриншот с сайта УЕФА

Это был более успешный ход, чем у Слуцкого. «Партизан» довел матч до серии пенальти. Там было всего два промаха – оба у игроков «Сочи». Цаллагов пробил в штангу, а затем Стеванович вытащил удар Родриго.

Так «Партизан» выиграл 4:2 по пенальти и вышел в раунд плей-офф. Вот решающий удар.

Всего 12 августа состоялось шесть матчей квалификации Лиги Европы и 30 – квалификации Лиги конференций. За 36 матчей в семи было дополнительное время или пенальти. Но трюки с заменами вратарей были только в играх «Сочи» и «Рубина».

Оба российских клуба покинули Лигу конференций. От России в еврокубках осталось всего три команды: «Зенит» – в группе Лиги чемпионов, «Спартак» и «Локомотив» – в группе Лиги Европы. Они узнают своих соперников в конце августа.

Все фото: Инстаграм «Партизана»
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