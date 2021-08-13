В матчах русских клубов в ЛК были замены вратарей перед пенальти. Одна оказалась бесполезной, другая – оставила турнир без наших
«Рубин» и «Сочи» сыграли ответные матчи в Лиге конференций. Это произошло на следующий день после игры за Суперкубок УЕФА, в которой «Челси» переиграл «Вильярреал» в серии пенальти.
⚡️ В ней Томас Тухель до серии выпустил в ворота Кепу вместо Менди, и это сработало: Кепа отразил два пенальти, а его команда завоевала трофей.
Тухель всех перехитрил: выпустил Кепу чисто под серию пенальти – и выиграл. Смысл трюка – опыт: это уже пятая серия пенальти Кепы
Замена вратарей перед серией пенальти становится более популярным методом, но пока случается слишком часто. Но те, кто после Суперкубка смотрел оба матча наших команд в ЛК, во всех этих трех играх увидели, как это произошло.
⚡️ «Рубин» играл против «Ракува». Он проигрывал 0:1, но на 120-й минуте получил право на пенальти. Леонид Слуцкий успел заменить Дюпина на Медведева, но удар Хакшабановича отразил голкипер «Ракува». То есть Медведев вышел на поле, увидел промах с пенальти, так игра и завершилась – «Рубин» вылетел.
⚡️ «Сочи» играл против «Партизана». Матч ушел в овертайм, а затем и в серию пенальти. За десять минут до конца овертайма голкипера Поповича у «Партизана» заменил Стеванович.
Это был более успешный ход, чем у Слуцкого. «Партизан» довел матч до серии пенальти. Там было всего два промаха – оба у игроков «Сочи». Цаллагов пробил в штангу, а затем Стеванович вытащил удар Родриго.
Так «Партизан» выиграл 4:2 по пенальти и вышел в раунд плей-офф. Вот решающий удар.
Всего 12 августа состоялось шесть матчей квалификации Лиги Европы и 30 – квалификации Лиги конференций. За 36 матчей в семи было дополнительное время или пенальти. Но трюки с заменами вратарей были только в играх «Сочи» и «Рубина».
Оба российских клуба покинули Лигу конференций. От России в еврокубках осталось всего три команды: «Зенит» – в группе Лиги чемпионов, «Спартак» и «Локомотив» – в группе Лиги Европы. Они узнают своих соперников в конце августа.