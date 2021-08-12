Тухель всех перехитрил: выпустил Кепу чисто под серию пенальти – и выиграл. Смысл трюка – опыт: это уже пятая серия пенальти Кепы
Матч за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом» лениво дотащился до серии пенальти. В воротах первых почти все время стоял Эдуард Менди, сделал 5 сейвов, а на 119-й минуте уступил место на поле Кепе. Это была задумка Томаса Тухеля перед пенальти.
Как «Вильярреал» бил пенальти:
✅ Гол. Кепа не угадал, а Морено забил – мяч залетел от штанги.
❌ Мимо. Кепа потащил удар Айссы Манди.
✅ Гол. Кепа не угадал направление мяча после удара Первиса Эступинана.
✅ Гол. Кепа угадал направление удара Мойсеса Гомеса, дотянулся пальцами до мяча, но не парировал удар.
✅ Гол. Кепа улетел в противоположную сторону.
✅ Гол. Кепа завалился сильно раньше удара.
❌ Мимо. Кепа отбил удар Альбиоля и принес «Челси» победу в Суперкубке.
Что это было и как Тухель угадал с заменой вратарей? Кажется, это плановая тактика. В мае этого года «Вильярреал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в финале Лиге Европы с супердлинной серией пенальти в пользу испанцев – 11:10. Сразу же после этого Тухеля спросили, как «Челси» будет действовать в финале Лиги чемпионов (матч с «Манчестер Сити» был спустя 3 дня после финала ЛЕ), если игра перейдет к пенальти.
И Тухель ответил так:
«Мы всегда тренируем и прорабатываем серии пенальти перед матчами, где они чисто теоретически могут случиться. Можем ли мы смоделировать точную ситуацию? Нет, не можем. Зато мы можем обыграть некоторый шаблон, благодаря которому будем чувствовать себя комфортнее».
Кепа и пенальти:
- Тухель говорил, что Кепа хорошо отбивает пенальти. Никакой фактуры, такая короткая фраза: «Я доволен, как Кепа действует во время пенальти. У него хорошая реакция».
- В «Челси» Кепа участвовал в пяти сериях пенальти. В трех случаях «Челси» побеждал в том числе благодаря действиям Кепы.
1. Сезон-2018/19 – полуфинал Кубка Лиги против «Тоттенхэма». Отбил один.
2. Сезон-2018/19 – финал Кубка Лиги против «Ман Сити». Отбил один, но «Сити» победил.
3. Сезон-2018/19 – полуфинал ЛЕ против «Айнтрахта», Кепа отбил два.
4. Суперкубок УЕФА-2019, «Ливерпуль» забил Кепе все пять ударов и выиграл.
5. Суперкубок УЕФА-2021. Кепа отбил два.
- Самая популярная история про Кепу и серию пенальти – как в финале Кубка Лиги против «Ман Сити» в 2019-м он отказался замениться на Кабальеро и поругался с Маурицио Сарри.
Потом говорил: «Я был неправ, и я сожалею обо всех, кто был в это вовлечен: о Маурицио Сарри, которого, казалось, я подставил публично, о Вилли [Кабальеро] и обо всех моих партнерах по «Челси» и наших болельщиках, которым пришлось переживать весь шум вокруг игры».
- А вот что сам Кепа говорит про пенальти: «Я их не люблю. У футболистов есть все шансы пробить вратаря и унизить его. Поэтому я их усиленно тренирую, чтобы не дать сопернику шансов».