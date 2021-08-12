Тухель всех перехитрил: выпустил Кепу чисто под серию пенальти – и выиграл. Смысл трюка – опыт: это уже пятая серия пенальти Кепы

Матч за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом» лениво дотащился до серии пенальти. В воротах первых почти все время стоял Эдуард Менди, сделал 5 сейвов, а на 119-й минуте уступил место на поле Кепе. Это была задумка Томаса Тухеля перед пенальти.

Как «Вильярреал» бил пенальти:

✅ Гол. Кепа не угадал, а Морено забил – мяч залетел от штанги.

❌ Мимо. Кепа потащил удар Айссы Манди.

✅ Гол. Кепа не угадал направление мяча после удара Первиса Эступинана.

✅ Гол. Кепа угадал направление удара Мойсеса Гомеса, дотянулся пальцами до мяча, но не парировал удар.

✅ Гол. Кепа улетел в противоположную сторону.

✅ Гол. Кепа завалился сильно раньше удара.

❌ Мимо. Кепа отбил удар Альбиоля и принес «Челси» победу в Суперкубке.