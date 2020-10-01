Сочи
РПЛ
Кристиан Нобоа
Жоаозиньо
Игроки «Сочи» – в восьмибитном формате. Это коллаб с бразильским дизайнером
01 октября, 16:55
«Сочи» показал Кристиана Нобоа, Жоаозиньо и главного тренера Владимира Федотова в формате восьми бит, как в футбольных симуляторах 90-х.
Это коллаб с бразильским художником, автором проекта 8bit-football. У него больше ста тысяч подписчиков в твиттере и чуть меньше 50 тысяч в инстаграме.
Автор анонимен и делает восьмибитные картинки о главных событиях в футболе. А для клубов и игроков менее популярных дизайнер берет работы на заказ (можно заказать через форму на сайте).
Еще он делает восьмибитные видео. Вот, например, великий гол Марадоны в ворота Англии.
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