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Кристиан Нобоа
Жоаозиньо
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#Сочи #РПЛ #Кристиан Нобоа #Жоаозиньо

Игроки «Сочи» – в восьмибитном формате. Это коллаб с бразильским дизайнером

01 октября, 16:55

«Сочи» показал Кристиана Нобоа, Жоаозиньо и главного тренера Владимира Федотова в формате восьми бит, как в футбольных симуляторах 90-х.

 

 

 

Это коллаб с  бразильским художником, автором проекта 8bit-football. У  него больше ста тысяч подписчиков в твиттере и чуть меньше 50 тысяч в инстаграме.

Автор анонимен и делает восьмибитные картинки о главных событиях в  футболе. А для клубов и игроков менее популярных дизайнер берет работы на заказ (можно заказать через форму на сайте).

Еще он делает восьмибитные видео. Вот, например, великий гол Марадоны в ворота Англии.

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