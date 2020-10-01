Игроки «Сочи» – в восьмибитном формате. Это коллаб с бразильским дизайнером

Это коллаб с бразильским художником, автором проекта 8bit-football. У него больше ста тысяч подписчиков в твиттере и чуть меньше 50 тысяч в инстаграме.

Автор анонимен и делает восьмибитные картинки о главных событиях в футболе. А для клубов и игроков менее популярных дизайнер берет работы на заказ (можно заказать через форму на сайте).