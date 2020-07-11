Вратарь «Сочи» снес Понсе в штрафной, но пенальти не было. Есть мнение, что до этого он коснулся мяча рукой

На первый взгляд кажется, что Заболотный сбивал Понсе, и это чистейший пенальти. Но есть и альтернативные мнения:

• В студии канала «Матч ТВ» Андрей Тихонов говорил, что еще до контакта с ногой Понсе Заболотный касался мяча рукой.

• Судья Владимир Федотов поддержал Тихонова: «Заболотный играет в мяч, решение продолжить игру верное. Фола на Понсе не было, это не пенальти».

Вот что говорят в соцсетях: