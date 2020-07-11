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Эсекьель Понсе
Николай Заболотный
Сочи
Вратарь «Сочи» снес Понсе в штрафной, но пенальти не было. Есть мнение, что до этого он коснулся мяча рукой
11 июля, 23:07
«Сочи» с минимальным счетом обыграл «Спартак» – 1:0. Игра получилась не очень зрелищной, а самый важный эпизод случился на 37-й минуте.
В том моменте Зобнин красивым пасом вывел Понсе против Заболотного. Понсе споткнулся о ногу вратаря «Сочи» и упал – арбитр Иванов даже не пошел смотреть повтор эпизода.
Видео момента:
На первый взгляд кажется, что Заболотный сбивал Понсе, и это чистейший пенальти. Но есть и альтернативные мнения:
• В студии канала «Матч ТВ» Андрей Тихонов говорил, что еще до контакта с ногой Понсе Заболотный касался мяча рукой.
• Судья Владимир Федотов поддержал Тихонова: «Заболотный играет в мяч, решение продолжить игру верное. Фола на Понсе не было, это не пенальти».
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