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#Спартак #Футбол #РПЛ #Сочи #Эсекьель Понсе #Николай Заболотный

Вратарь «Сочи» снес Понсе в штрафной, но пенальти не было. Есть мнение, что до этого он коснулся мяча рукой

11 июля, 23:07

твиттер «Спартака»

«Сочи» с минимальным счетом обыграл «Спартак» – 1:0. Игра получилась не очень зрелищной, а самый важный эпизод случился на 37-й минуте.

В том моменте Зобнин красивым пасом вывел Понсе против Заболотного. Понсе споткнулся о ногу вратаря «Сочи» и упал – арбитр Иванов даже не пошел смотреть повтор эпизода.

Видео момента:

На первый взгляд кажется, что Заболотный сбивал Понсе, и это чистейший пенальти. Но есть и альтернативные мнения:

• В студии канала «Матч ТВ» Андрей Тихонов говорил, что еще до контакта с ногой Понсе Заболотный касался мяча рукой.

• Судья Владимир Федотов поддержал Тихонова: «Заболотный играет в мяч, решение продолжить игру верное. Фола на Понсе не было, это не пенальти».

Вот что говорят в соцсетях:

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#Эсекьель Понсе
#Николай Заболотный