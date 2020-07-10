Полиция почти месяц задерживает фанатов «Спартака». Не помогают даже Федун и РПЛ

27 июня сайт Fanat1k опубликовал сообщение об очередных задержаниях – это было уже перед игрой «Спартак» – «Уфа». Там писали о задержании Миши Департанта и Амира Профессора Хустлютдинова за их гражданскую позицию. Хустлютдинов перед этим высказывал мнение о задержаниях в интервью газете «Советский спорт».

После задержания Хустлютдинов тоже сказал, что причина – гражданская позиция. Так он выражал эмоции: «Считаю, что меня незаконно задержали. Уже отпустили, конечно, но штраф придется заплатить. Задержали прямо около стадиона. Штраф 5 тысяч мне и 5 тысяч моему товарищу. За что оштрафовали? За что-то. Хорошо хоть не задержали за то, что я татарин, это уже спасибо МВД».

Теперь supporters_group пишет о новых обысках и задержаниях. Естественно, что с отсылкой к проводам «Спартака» в Тулу. Новая подробность: «Нам стало известно, что во время первых задержаний на парней оказывалось сильное давление! На одного из них пытались воздействовать членами семьи – больной мамой».

Вот полный текст обращения: