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Полиция почти месяц задерживает фанатов «Спартака». Не помогают даже Федун и РПЛ
Что вообще произошло?
РПЛ возобновилась 19 июня. В первом же туре отличились фанаты «Спартака». Команда играла в Туле, а болельщики красиво проводили ее на выезд: огнем, плакатами и перекрытой дорогой.
Так атмосферно было уже на подъезде к Туле, хотя попасть на матч фанаты «Спартака» никак не могли:
«Спартак» в итоге выиграл у «Арсенала» (3:2), но всю радость испортило уголовное дело. Из-за перекрытия дороги фанатов обвинили в хулиганстве и нарушении общественного порядка. В ходе расследования полиция сразу задержала трех болельщиков – среди них был заводящий фанатской трибуны Алексей «Гитара».
Дальше: расследование, новые задержания и обыски
Sport24 написал, что 23 июня полиция задержала еще 20 фанатов «Спартака». Тогда же о ситуации рассказала «Фратрия»: «Несколько человек было задержано и сейчас об их дальнейшей судьбе практически ничего не известно». Фанатское объединение «Спартака» назвало проводы команды в Тулу обычной мирной акцией, которую превратили в уголовное преступление.
27 июня сайт Fanat1k опубликовал сообщение об очередных задержаниях – это было уже перед игрой «Спартак» – «Уфа». Там писали о задержании Миши Департанта и Амира Профессора Хустлютдинова за их гражданскую позицию. Хустлютдинов перед этим высказывал мнение о задержаниях в интервью газете «Советский спорт».
После задержания Хустлютдинов тоже сказал, что причина – гражданская позиция. Так он выражал эмоции: «Считаю, что меня незаконно задержали. Уже отпустили, конечно, но штраф придется заплатить. Задержали прямо около стадиона. Штраф 5 тысяч мне и 5 тысяч моему товарищу. За что оштрафовали? За что-то. Хорошо хоть не задержали за то, что я татарин, это уже спасибо МВД».
Теперь supporters_group пишет о новых обысках и задержаниях. Естественно, что с отсылкой к проводам «Спартака» в Тулу. Новая подробность: «Нам стало известно, что во время первых задержаний на парней оказывалось сильное давление! На одного из них пытались воздействовать членами семьи – больной мамой».
Вот полный текст обращения:
«Спартак» и РПЛ защищают фанатов, но не могут повлиять на ситуацию
20 июня «Спартак» официально поблагодарил фанатов за акцию поддержки. Позиция клуба: «Мы не считаем, что своими действиями болельщики угрожали правопорядку, и просим правоохранительные органы отпустить задержанных». В том же посте «Спартак» попросил болельщиков соблюдать предписания регламента и воздержаться от поездок из-за коронавируса.
Георгий Джикия выступил сразу после матча в Туле: «Не слышал об этом, отключал телефон перед игрой. Хотят завести уголовное дело? Если будут какие-то санкции, готов полностью взять все на себя. Было приятно наблюдать, как они проводили нас и от стадиона, и как встретили в Туле. Спасибо за такую поддержку. Если штрафы будут, мы узнаем и все компенсируем».
Когда пошли новые задержания, включился даже Леонид Федун. Его представитель рассказывал РБК, что в ситуации разбираются. Позже уже сам Федун сказал, что клуб так и не получил никаких объяснений от МВД. Он даже написал официальное письмо первому заместителю министра внутренних дел РФ Александру Горовому.
РПЛ тоже поддерживает «Спартак» и его фанатов. Директор по безопасности Премьер-лиги Александр Мейтин не увидел признаков уголовного преступления: «Премьер-лига обеспокоена случившимся с болельщиками «Спартака». Мы держим ситуацию на контроле и будем содействовать решению проблемы в правовом поле».