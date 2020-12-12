Так как тренер «Сочи» оскорбил Тедеско? Версия «Спартака»: расизм – «это наша земля»
«Спартак» во второй раз за сезон РПЛ не смог обыграть «Сочи». Первый матч – ничья 2:2. Во втором «Сочи» победил (1:0).
Но главное впечатление от матча составили события, которые развивались после завершения встречи:
1. В эфир попали кадры с потасовкой в подтрибунном помещении. Предположительно Жоазиньо ударил ассистента Доменико Тедеско Андреаса Хинкеля.
2. Тедеско в послематчевом интервью много говорил о проблеме расизма.
Стоп, какой еще расизм?
Вот слова Тедеско:
- «Да, я говорил о расизме. Я очень разочарован. Это произошло впервые. Я шокирован, не знаю, что сказать. Да, это ваша страна, вы тут живете. Я понял, что мне хотели сообщить, простите, что я работаю здесь».
- «В перерыве мне было сказано, что это не моя страна, что я могу ехать. Резервный судья все видел».
Тедеско говорил о конфликте с тренером вратарей «Сочи» Дмитрием Бородиным. По словам Тедеско, со стороны Бородина был расизм. И «Спартак» поддержал главного тренера:
«В перерыве матча 18-го тура российской Премьер-лиги «Сочи» – «Спартак» имел место вопиющий случай. Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Доменико Тедеско.
В частности, Бородин указал на иную национальность нашего главного тренера и призвал его покинуть Россию. ФК «Спартак-Москва» крайне возмущен поведением представителя «Сочи» и считает подобные высказывания недопустимыми. В футболе нет места расизму и национализму!
Надеемся, Российский футбольный союз не оставит данный инцидент без внимания и проведет объективное расследование».
Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов сказал:
«Спартак» попросит комитет по этике РФС разобрать инцидент, произошедший между Доменико Тедеско и тренером «Сочи» Бородиным, который оскорбил Тедеско в перерыве матча».
Какая реакция была у «Сочи»
Дмитрий Бородин – бывший вратарь московского «Торпедо» (в составе отыграл пять сезонов) и питерского «Зенита» (побеждал в Кубке и Суперкубке России, дважды брал РПЛ). Это самые главные клубы в его карьере.
Бородин закончил карьеру в 2012-м, а с 2013-го работал тренером:
- Год – в молодежке «Зенита».
- С 2015-го по 2018-й был тренером вратарей питерского «Динамо».
- Дальше – год в «Сочи» тренером.
- С 2020-го работает с вратарями команды.
У Бородина в ситуации с конфликтом Тедеско есть своя позиция:
- «Я сказал две фразы. Это наша земля и наш колизей, хоть вы и «Спартак». После этого Тедеско назвал меня расистом. Разбирайтесь с ним».
- «После того как он апеллировал к судьям с претензиями, что не засчитали гол, и показывал нам мифические жесты с денежными знаками, намекая на то, что мы себя неправильно ведем, я ему сказал две фразы: «It’s our place. It’s our Colosseum» («Это наша земля. Это наш Колизей»). То, что он наговорил на пресс-конференции, что я ему сказал ехать домой – это все домыслы».
- «В перерыве он ко мне подошел и сказал: «Ты расист. Я на пресс-конференции про тебя скажу». Я ответил: «Без вопросов, говори что угодно».
- «Фразу «поезжай домой» я не говорил».
«Сочи» тоже наехал на Тедеско:
«Мы хотели бы дать разъяснения касательно инцидента, произошедшего по окончании встречи со «Спартаком» в подтрибунном помещении. Наш капитан Сослан Джанаев после игры хотел поблагодарить главного тренера москвичей Доменико Тедеско за проведенный матч, но столкнулся с излишней эмоциональной реакцией со стороны наставника гостей.
Мы считаем данное поведение неспортивным, место эмоциям – на поле».
Но «Сочи» затронул другой момент. После матча Сослан Джанаев подошел к Тедеско поблагодарить за игру. Тедеско оттолкнул его и спросил: «Сколько денег?»