Так как тренер «Сочи» оскорбил Тедеско? Версия «Спартака»: расизм – «это наша земля»

«Спартак» во второй раз за сезон РПЛ не смог обыграть «Сочи». Первый матч – ничья 2:2. Во втором «Сочи» победил (1:0).

Но главное впечатление от матча составили события, которые развивались после завершения встречи:

1. В эфир попали кадры с потасовкой в подтрибунном помещении. Предположительно Жоазиньо ударил ассистента Доменико Тедеско Андреаса Хинкеля.

2. Тедеско в послематчевом интервью много говорил о проблеме расизма.