Дмитрий Бородин

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Тедеско дисквалифицирован на три матча, Бородин оштрафован, Жоаозиньо не наказан
#РПЛ
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Так как тренер «Сочи» оскорбил Тедеско? Версия «Спартака»: расизм – «это наша земля»
#Доменико Тедеско
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