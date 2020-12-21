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Тедеско дисквалифицирован на три матча, Бородин оштрафован, Жоаозиньо не наказан
8 часов назад
Это итоги конфликтов в матче «Сочи» – «Спартак». «Чемпионат» озвучил вердикт КДК РФС:
- Доменико Тедеско получил трехматчевую дисквалификацию и штраф в 50 тысяч рублей.
- Дмитрий Бородин также заплатит 50 тысяч рублей.
- Жоаозиньо признан невиновным.
Ранее Тедеско показал жест «шелест купюр» в сторону скамейки «Сочи» и обвинил в расизме Бородина. Позже он заявил, что Жоаозиньо ударил его ассистента – Андреаса Хинкеля.
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