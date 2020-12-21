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#РПЛ #Футбол #Спартак #Доменико Тедеско #Сочи #Дмитрий Бородин #Жоаозиньо

Тедеско дисквалифицирован на три матча, Бородин оштрафован, Жоаозиньо не наказан

8 часов назад

Это итоги конфликтов в матче «Сочи» – «Спартак». «Чемпионат» озвучил вердикт КДК РФС:

Ранее Тедеско показал жест «шелест купюр» в сторону скамейки «Сочи» и обвинил в расизме Бородина. Позже он заявил, что Жоаозиньо ударил его ассистента – Андреаса Хинкеля.

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Что было
После матча со «Спартаком» игрок «Сочи» ударил ассистента Тедеско. Предположительно это был Жоазиньо
Так как тренер «Сочи» оскорбил Тедеско? Версия «Спартака»: расизм – «это наша земля»
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