Тедеско дисквалифицирован на три матча, Бородин оштрафован, Жоаозиньо не наказан

Это итоги конфликтов в матче «Сочи» – «Спартак». «Чемпионат» озвучил вердикт КДК РФС:

Доменико Тедеско получил трехматчевую дисквалификацию и штраф в 50 тысяч рублей.

Дмитрий Бородин также заплатит 50 тысяч рублей.

Жоаозиньо признан невиновным.

Ранее Тедеско показал жест «шелест купюр» в сторону скамейки «Сочи» и обвинил в расизме Бородина. Позже он заявил, что Жоаозиньо ударил его ассистента – Андреаса Хинкеля.