Квалификация ЛЧ – праздник. 22 пенальти в Дании, четыре гола «Селтику», 3:3 в Киеве

Дома венгров ждал провал – 0:4. Один из голов исполнил Дани Ольмо, он же отдал голевую передачу. Ольмо 21 год, его хотят приобрести «МЮ», «Эвертон» и «Бавария», но «Динамо» сначала рассчитывает попасть в групповой этап ЛЧ. «Не вижу никакой возможности для его ухода сейчас», – сообщил после игры тренер «Динамо» Ненад Бьелица.

ЛАСК – новая сила в Австрии

Оливер Гласнер строил в ЛАСКе классную команду, которая не признавала контроль мяча, но при этом бешено прессинговала. Впервые в своей истории австрийцы получили возможность играть в Лиге чемпионов и пока отлично пользуются шансом – «Базель» выбит без каких-либо вопросов (2:1, 3:1).

Гласнер сейчас уже в «Вольфсбурге», но все отлично работает и без него – ЛАСК забил шесть голов в игре на Кубок, выиграл всухую три первых матча в чемпионате и идет дальше в ЛЧ. Тренирует команду экс-защитник «Баварии» Валерьен Исмаэль. Там, кстати, рубится 36-летний Эмануэль Погатец, который со времен выступления за «Спартак» в 2005-м успел поиграть в АПЛ и Бундеслиге и даже уехать в США.

«Аякс» прошел ПАОК с двух пенальти, Промес не сыграл ни минуты

Полуфиналист прошлой Лиги чемпионов мучился с греками оба матча – 2:2 в гостях, а дома пропустил в середине первого тайма и смог отыграться только под его конец – Тадич забил с пенальти. До 79-й минуты любой гол греков выводил бы дальше их, но забил Тальяфико, а в концовке второго тайма Тадич снова реализовал пенальти. ПАОК забил под конец – 3:2, но голландцы прошли с большим трудом.

На Квинси Промеса в этих матчах не рассчитывали – обе игры экс-лидер «Спартака» просидел в запасе.