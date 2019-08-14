Квалификация ЛЧ – праздник. 22 пенальти в Дании, четыре гола «Селтику», 3:3 в Киеве
Пока Шапи издевался над «Порту» на «Драгау», в остальных матчах также происходило множество интересных вещей.
Киевское «Динамо» забило три гола, но снова осталось без ЛЧ. В третий раз
«Динамо» проиграло 0:1 «Брюгге» в Бельгии, в домашнем матче вело 1:0 и 2:1, но закончилось все ничьей 3:3. При нынешнем тренере Александре Хацкевиче клуб третий раз подряд вылетает на стадии квалификации: в позапрошлом году не прошел «Янг Бойз», в прошлом – «Аякс».
Донецкий «Шахтер» в инстаграме тонко намекнул, что Украину в группе представит только одна команда.
«Карабах» вылетел от киприотов, хотя сначала победил в гостях
Азербайджанская команда обыграла АПОЭЛ 2:1 в гостях и с очень хорошими шансами принимала киприотов дома. Итог – 0:2 и вылет. «Команда сыграла неплохо. Если честно, то я доволен игрой», – храбрился тренер Гурбан Гурбанов. А еще он вспомнил, что АПОЭЛ забивал два гола «Реалу». Правда, было это в 2012 году.
А греческий защитник АПОЭЛа Гиоргос Меркис зарубился с форвардом «Карабаха» на политическую тему. «Когда я попросил у судьи фол, ко мне подошел нападающий «Карабаха» и сказал мне: «Не плачь, как женщина!». Я сказал ему: «Я не плачу, я грек». А он мне: «Помните, что турки сделали с вами?». Ну и я в долгу не остался: «Вы увидите, что мы сделаем с вами сегодня».
Загребское «Динамо» рвется в группу и не пускает своего игрока в суперклубы
Венгерский «Ференцварош» в первой игре против «Динамо» добился хорошего результата – 1:1 на выезде. И запомнился фанатами, которые наводнили город.
Дома венгров ждал провал – 0:4. Один из голов исполнил Дани Ольмо, он же отдал голевую передачу. Ольмо 21 год, его хотят приобрести «МЮ», «Эвертон» и «Бавария», но «Динамо» сначала рассчитывает попасть в групповой этап ЛЧ. «Не вижу никакой возможности для его ухода сейчас», – сообщил после игры тренер «Динамо» Ненад Бьелица.
ЛАСК – новая сила в Австрии
Оливер Гласнер строил в ЛАСКе классную команду, которая не признавала контроль мяча, но при этом бешено прессинговала. Впервые в своей истории австрийцы получили возможность играть в Лиге чемпионов и пока отлично пользуются шансом – «Базель» выбит без каких-либо вопросов (2:1, 3:1).
Гласнер сейчас уже в «Вольфсбурге», но все отлично работает и без него – ЛАСК забил шесть голов в игре на Кубок, выиграл всухую три первых матча в чемпионате и идет дальше в ЛЧ. Тренирует команду экс-защитник «Баварии» Валерьен Исмаэль. Там, кстати, рубится 36-летний Эмануэль Погатец, который со времен выступления за «Спартак» в 2005-м успел поиграть в АПЛ и Бундеслиге и даже уехать в США.
«Аякс» прошел ПАОК с двух пенальти, Промес не сыграл ни минуты
Полуфиналист прошлой Лиги чемпионов мучился с греками оба матча – 2:2 в гостях, а дома пропустил в середине первого тайма и смог отыграться только под его конец – Тадич забил с пенальти. До 79-й минуты любой гол греков выводил бы дальше их, но забил Тальяфико, а в концовке второго тайма Тадич снова реализовал пенальти. ПАОК забил под конец – 3:2, но голландцы прошли с большим трудом.
На Квинси Промеса в этих матчах не рассчитывали – обе игры экс-лидер «Спартака» просидел в запасе.
«Копенгаген» и «Црвена Звезда» набили 22 пенальти на двоих
Разумеется, речь о послематчевой серии. Обе игры закончились 1:1, команды определили победителя по пенальти. В серии из пяти ударов – по два промаха у каждой команды, затем им потребовалось пробить еще аж по шесть пенальти, чтобы наконец решить, кто идет дальше.
И датчане, и сербы смазали по два первых удара в дополнительной серии, затем забили по три. Вратари били друг другу – забили тоже. На 11-м пенальти «Копенгаген» споткнулся – Йонас Винд исполнил в начале серии первый удар точно, а когда пришлось бить второй раз – промахнулся. Точный удар Радована Панкова, который два сезона числился в «Урале», вывел дальше «Црвену Звезду» – 7:6 по пенальти.
«ЧФР» Дана Петреску забил «Селтику» в гостях четыре гола
Самый веселый матч прошел в Шотландии – «Селтик» привез туда удобную ничью 1:1 из Румынии, вел 3:2 к 80-й минуте, но умудрился проиграть 3:4 и вылететь.
Кстати, как вообще дела у Петреску, который так долго работал в России? Он скитался по Азии, но в сезоне-2017/18 возглавил «ЧФР», который довел до чемпионства, а затем уехал в Китай. Вернулся, снова сделал этот же клуб румынским чемпионом, а теперь шумит в ЛЧ.
Что дальше?
Раунд плей-офф в Лиге чемпионов после этих результатов ожидается с еще большим удовольствием. Пары – следующие:
- «Олимпиакос» – «Краснодар»;
- АПОЭЛ – «Аякс»;
- «Динамо» Загреб – «Русенборг»;
- ЛАСК – «Брюгге»;
- ЧФР – «Славия»;
- «Янг Бойз» – «Црвена Звезда».
Первые матчи состоятся 20-21 августа, вторые – 27-28 августа. Точные даты/время по конкретным играм станут известны позже.