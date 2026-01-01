Дан Петреску

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Петреску заразился коронавирусом. В России он тренировал «Кубань» и «Динамо»
#Дан Петреску
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Квалификация ЛЧ – праздник. 22 пенальти в Дании, четыре гола «Селтику», 3:3 в Киеве
#Лига чемпионов
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