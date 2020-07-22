Дан Петреску
коронавирус
ЧФР
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#Дан Петреску #коронавирус #ЧФР

Петреску заразился коронавирусом. В России он тренировал «Кубань» и «Динамо»

22 июля 2020, 17:27

О заражении рассказал его представитель Николай Пырнэу:

«Сегодня утром разговаривал с Даном, у него обнаружили коронавирус, он сдал положительный тест. Вчера у него была небольшая температура, но в остальном все нормально, без особенных осложнений».

  • Петреску тренировал в России «Кубань» (2010-2012) и «Динамо» (2012-2014).
  • Сейчас он возглавляет ЧФР.
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