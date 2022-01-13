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#Олимпиада-2022 #коронавирус #МОК

МОК ужесточит антиковидные меры на Олимпиаде в Пекине: «Замкнутая система будет полностью отрезана от внешнего мира»

18 минут назад

Меры против коронавируса будут более строгими, чем на Олимпиаде в Токио. Об этом рассказал операционный директор Международного олимпийского комитета Пьер Дюкре:

«Для допуска к так называемой «замкнутой системе» теперь необходимо быть полностью вакцинированным.

Здесь каждый участник будет проходить ПЦР-тестирование ежедневно. Как вы помните, в Токио это правило действовало только в отношении спортсменов в Олимпийской деревне и людей из их окружения, но не каждого.

Если сравнивать с Токио, то наиболее важным отличием является то, что замкнутая система будет полностью отрезана от внешнего мира».

Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Источник:
ТАСС
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