Филипп Клеман

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Тренер «Брюгге» назвал победу над «Зенитом» главным достижением в карьере
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В «Брюгге» – коронавирус. Почему так много заболевших? Они не заразят «Зенит»? Играть можно?
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