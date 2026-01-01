Михаэль Крменчик

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У трех игроков «Брюгге» – коронавирус. Матч с «Зенитом» через день
#Брюгге
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В «Брюгге» – коронавирус. Почему так много заболевших? Они не заразят «Зенит»? Играть можно?
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