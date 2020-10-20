Эммануэль Деннис
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#Эммануэль Деннис #Футбол #Лига чемпионов #Зенит #Брюгге

Голы Денниса всегда приносят «Брюгге» очки в Лиге чемпионов. Так получилось и с «Зенитом»

20 октября, 21:48

Эммануэль Деннис – автор одного из двух голов «Брюгге» в матче с «Зенитом».

Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Хорват 74
1:2
Матч завершен
Брюгге
Брюгге
Деннис 63
Де Кетеларе 90

Вот все его голы за карьеру в Лиге чемпионов (включая квалификацию):

⚽️ 2017/18. «Брюгге» – «Истанбул» – 3:3

⚽️ 2019/20. «Брюгге» – ЛАСК – 2:1

⚽️ ⚽️ 2019/20. «Реал» – «Брюгге» – 2:2

⚽️ 2020/21. «Зенит» – «Брюгге» – 1:2

Эммануэлю Деннису 22 года. Transfermarkt оценивает его в 16 миллионов евро. «Брюгге» купил Денниса у «Зари» за 1,3 миллиона в 2017 году.

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