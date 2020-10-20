Голы Денниса всегда приносят «Брюгге» очки в Лиге чемпионов. Так получилось и с «Зенитом»

Вот все его голы за карьеру в Лиге чемпионов (включая квалификацию):

⚽️ 2017/18. «Брюгге» – «Истанбул» – 3:3

⚽️ 2019/20. «Брюгге» – ЛАСК – 2:1

⚽️ ⚽️ 2019/20. «Реал» – «Брюгге» – 2:2

⚽️ 2020/21. «Зенит» – «Брюгге» – 1:2

Эммануэлю Деннису 22 года. Transfermarkt оценивает его в 16 миллионов евро. «Брюгге» купил Денниса у «Зари» за 1,3 миллиона в 2017 году.