Эммануэль Деннис
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Голы Денниса всегда приносят «Брюгге» очки в Лиге чемпионов. Так получилось и с «Зенитом»
20 октября, 21:48
Эммануэль Деннис – автор одного из двух голов «Брюгге» в матче с «Зенитом».
Вот все его голы за карьеру в Лиге чемпионов (включая квалификацию):
⚽️ 2017/18. «Брюгге» – «Истанбул» – 3:3
⚽️ 2019/20. «Брюгге» – ЛАСК – 2:1
⚽️ ⚽️ 2019/20. «Реал» – «Брюгге» – 2:2
⚽️ 2020/21. «Зенит» – «Брюгге» – 1:2
Эммануэлю Деннису 22 года. Transfermarkt оценивает его в 16 миллионов евро. «Брюгге» купил Денниса у «Зари» за 1,3 миллиона в 2017 году.
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