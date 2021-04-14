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#Ондржей Кудела #Футбол #Лига Европы #Славия Прага

Игрок «Славии» получил бан на 10 матчей под эгидой УЕФА за расизм

20 минут назад

19 марта «Славия» встречалась с «Рейнджерс» в рамках матча плей-офф Лиги Европы. Тогда же вспыхнул скандал: Ондржея Куделу обвиняли в расизме в адрес игрока «Рейнджерс».

Сначала УЕФА отстранил Куделу на матч на период расследования. Сейчас организация официально забанила его на 10 встреч под своей эгидой. В эту дисквалификацию входит матч с «Арсеналом», который он пропустил.

УЕФА отстранил игрока «Славии» от матча с «Арсеналом» после дела о расизме. Но он и так не сыграл бы из-за болезни

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
официальный сайт УЕФА
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