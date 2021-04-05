Капитан «Валенсии» увел команду с поля из-за расизма. Они доиграли матч из-за угрозы снятия очков – но судьи это отрицают
Разборки испанских середняков в 29-м туре Примеры обсуждаются и на следующий день. Матч «Кадиса» и «Валенсии» затянулся на 25 минут – именно столько ждали игроки «Кадиса», пока валенсийцы протестовали против расизма.
• На 14-й минуте Хуан Кала открыл счет, еще через 12 – получил желтую карточку. А на 30-й – поссорился с игроком «Валенсии» Муктаром Диакаби.
• Одноклубники с трудом оттащили Диакаби от Калы. Потом после долгих переговоров Диакаби с судьей капитан «Валенсии» Паулиста увел команду с поля.
• Через 25 минут «Валенсия» вернулась доигрывать матч, но без Диакаби – он был заменен. Кала заменился в перерыве – тренер «Кадиса» объяснил это тем, что не хотел рисковать, поскольку у Калы уже было предупреждение.
• «Кадис» победил 2:1 благодаря голу в конце.
Хосе Гайя объяснился в интервью: «Диакаби сказал, что получил расистское оскорбление. Мы вернулись, потому что узнали, что с нас могут снять три очка или больше. Он сам попросил нас вернуться на поле».
«Валенсия» выпустила заявление, где поддержала Диакаби и подтвердила, что клуб не просил игроков возвращаться – они решили сами. Судья рассказал им о возможных последствиях. Судейский комитет не подтвердил эту информацию и сообщил, что не вел никаких разговоров о возможных санкциях.
«Кадис» тоже осудил расизм, но, конечно, не признал вины Калы. Сам игрок отрицал какие-либо оскорбления. Как пишет Carrusel Deportivo, Кала находился в состоянии шока.
Матч обслуживал судья Давид Хименес. В протоколе он передал разговор с Диакаби: «Дословно он сказал мне следующее: «Он назвал меня черным дерьмом», указывая на игрока «Кадиса» Хуана Калу».
Защитник «Вильярреала» Пау Торрес в твиттере поддержал Диакаби:
На следующий день «Валенсия» провела акцию против расизма на тренировке:
За Калу заступился известный журналист Кристобаль Сориа: «Прекрасно знаю его как человека и футболиста, его ценности. Мне трудно в это поверить. Он сохраняет спокойствие, так как ничего такого не сказал».
Сам Кала пообещал выступить с заявлением во вторник, 6 апреля. «Я спокоен и не собираюсь прятаться», – добавил он. К последней записи в его инстаграме – множество комментариев и оскорблений, некоторые – с огромным количеством лайков.