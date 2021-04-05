Капитан «Валенсии» увел команду с поля из-за расизма. Они доиграли матч из-за угрозы снятия очков – но судьи это отрицают

Разборки испанских середняков в 29-м туре Примеры обсуждаются и на следующий день. Матч «Кадиса» и «Валенсии» затянулся на 25 минут – именно столько ждали игроки «Кадиса», пока валенсийцы протестовали против расизма.

• На 14-й минуте Хуан Кала открыл счет, еще через 12 – получил желтую карточку. А на 30-й – поссорился с игроком «Валенсии» Муктаром Диакаби.

• Одноклубники с трудом оттащили Диакаби от Калы. Потом после долгих переговоров Диакаби с судьей капитан «Валенсии» Паулиста увел команду с поля.

• Через 25 минут «Валенсия» вернулась доигрывать матч, но без Диакаби – он был заменен. Кала заменился в перерыве – тренер «Кадиса» объяснил это тем, что не хотел рисковать, поскольку у Калы уже было предупреждение.

• «Кадис» победил 2:1 благодаря голу в конце.