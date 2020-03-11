Странный защитник у «Валенсии». Сегодня привез 2 нелепых пенальти, раньше – орал на судью, пока убегал забивать соперник

23-летнего Муктара Диакаби «Валенсия» приобрела у «Лиона» позапрошлым летом. 15 миллионов евро – не так уж много за перспективного французского защитника, но топовым его пока назвать сложно.

Раньше за Диакаби активно следили «Барселона», «Ман Сити» и «Челси», но перешел он в «Валенсию», где провел 61 матч за два неполных сезона во всех турнирах.

1:4 от «Аталанты» в первом матче 1/8 финала ЛЧ – вина в том числе и Диакаби, но испорченная ответная игра на его совести уже целиком. В первом тайме «Аталанта» реализовала два пенальти, которые привез как раз Диакаби.

В самом начале игры сбил Иличича, дернув ногой в последний момент. Зачем? Пенальти соперник реализовал и повел в счете.