Странный защитник у «Валенсии». Сегодня привез 2 нелепых пенальти, раньше – орал на судью, пока убегал забивать соперник
23-летнего Муктара Диакаби «Валенсия» приобрела у «Лиона» позапрошлым летом. 15 миллионов евро – не так уж много за перспективного французского защитника, но топовым его пока назвать сложно.
Раньше за Диакаби активно следили «Барселона», «Ман Сити» и «Челси», но перешел он в «Валенсию», где провел 61 матч за два неполных сезона во всех турнирах.
1:4 от «Аталанты» в первом матче 1/8 финала ЛЧ – вина в том числе и Диакаби, но испорченная ответная игра на его совести уже целиком. В первом тайме «Аталанта» реализовала два пенальти, которые привез как раз Диакаби.
В самом начале игры сбил Иличича, дернув ногой в последний момент. Зачем? Пенальти соперник реализовал и повел в счете.
В конце первого тайма – глупая игра рукой в ситуации, прервал ей прорыв Иличича, причем настолько откровенно. Пенальти, 2:1 в пользу «Аталанты».
В перерыве Диакаби убрали с поля – на поле вышел форвард Гуэдеш, «Валенсия» все еще надеялась отыграться, хотя забивать при счете 1:2 надо было уже пять мячей.
Диакаби же своими ошибками заставил вспомнить непонятный момент из чемпионата Испании. Месяц назад «Валенсия» проиграла 0:3 «Хетафе», и третий гол получила в контратаке – от Диакаби убежал Родригес и отдал ассист на Мату. Самое интересное – почему убежал: в какой-то момент Диакаби просто бросил догонять Родригеса и начал кричать на судью.
Потом вдруг решил догнать, но расстояние уже было нереальным.
Момент в динамике можно посмотреть здесь.
Матчи с «Хетафе» вообще не даются Диакаби. После игры Кубка в феврале 2019-го он повздорил с игроками соперника, а президент «Хетафе» Анхель Торрес не сдержался: «Когда матч закончился, игроки «Валенсии», в особенности тот, черненький, допустили провокацию. Он воплотил этот подлый план Марселино в жизнь».
Но в матче с «Аталантой» Диакаби никто не обижал, он самостоятельно допустил две серьезные ошибки. Если бы не они, во втором тайме еще могла бы быть интрига. «Аталанта» в итоге победила 4:3.