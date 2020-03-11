Наша новая грустная реальность: матч плей-офф и гимн ЛЧ для пустых кресел, много голов в тишине
Из-за коронавируса ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Валенсия» – «Аталанта» прошел без зрителей. В первой игре «Аталанта» выиграла 4:1, но надежда на интригу жила – слишком непредсказуема «Валенсия» в этом сезоне.
Но глядя на пустые трибуны «Местальи» мы вспоминали, что выдавать крутые матчи «Валенсии» удавалось дома при мощной поддержке. Фанаты все же собрались, но перед стадионом.
Предматчевые кадры на самой «Месталье» – уныние. Игроки разминались в полной тишине и пустоте.
Команды вышли на поле, зазвучал любимый гимн Лиги чемпионов. О чем думали игроки, слушая гимн и глядя на пустые кресла?
На трибуне был только один фанат. Вернее, статуя известного болельщика Висенте Наварро с замечательной историей.
Диакаби привозил два пенальти, Иличич их забивал, а потом оформил покер, Гамейро сделал дубль, забил и юный Ферран Торрес. «Аталанта» и «Валенсия» наколотили семь голов на двоих – итальянцы выиграли 4:3.
Голы праздновать было не с кем. Заводить себя с помощью трибун было бессмысленно. Мы скоро привыкнем к этим кадрам, но это будет очень нелегко.
Иличичу даже не перед кем похвастаться четырьмя голами в плей-офф ЛЧ – грандиозному результату. Только если спокойно отпраздновать с партнерами. В тишине.
Фанаты за стадионом, гимн Лиги чемпионов для пустых кресел, семь голов в матче, по антуражу напоминавшем товарищеский. Очень странное ощущение и единственный вопрос в голове – причем тут вообще Лига чемпионов. По событийности матч стоит того, чтобы назвать его огненным. Но назвать так все равно не получается.
Все происходящее до сих пор кажется нереальным.