Наша новая грустная реальность: матч плей-офф и гимн ЛЧ для пустых кресел, много голов в тишине

Из-за коронавируса ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Валенсия» – «Аталанта» прошел без зрителей. В первой игре «Аталанта» выиграла 4:1, но надежда на интригу жила – слишком непредсказуема «Валенсия» в этом сезоне.

Но глядя на пустые трибуны «Местальи» мы вспоминали, что выдавать крутые матчи «Валенсии» удавалось дома при мощной поддержке. Фанаты все же собрались, но перед стадионом.