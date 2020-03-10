«Тоттенхэм» уничтожил парень с дико мощным ударом. От него уже страдал «Зенит» и команды Бундеслиги
Марселя Забитцера мы помним по невероятному голу в ворота «Зенита» в Лейпциге и отличное исполнение в Санкт-Петербурге. Перед матчами мы предупреждали, как здорово он бьет.
Теперь из его голов можно делать крутую подборку. Главное оружие Забитцера – невероятно мощный удар. Ниже – несколько классических голов австрийца.
«Вердеру» со штрафного – бах, и никакой вратарь спасти не в силах.
Вот так всадил «Падерборну». Как вообще возможно на такое среагировать?
С «Шальке» – вообще на первой минуте грохнул издали. Чего тянуть и правда.
Вот так забил за сборную Австрии в ворота Латвии. Безумие.
А это мяч Израилю. Даже если бы не рикошет – наверняка бы состоялся гол.
Простите, болельщики «Зенита», но не показать этот гол мы не можем.
Ну, и «Тоттенхэм» теперь знает, как лупит этот австриец.
А умеет ли он забивать по-другому? Умеет еще как. Вот «Униону» – не так уж сильно, но как красиво:
Или вот так технично снова «Униону» – вывернуться, чтобы не было опасной игры, и чтобы мяч в руку не попал:
А «Тоттенхэму» – еще и головой. 2:0, и очень быстро, уже к половине первого тайма.
В отсутствие Вилли Орбана с капитанской повязкой у «Лейпцига» выходит Забитцер. Этот сезон для него – прорыв.
Если раньше в «Лейпциге» по гол+пас он набирал максимуму 13 очков за сезон Бундеслиги, то сейчас – уже 14 (8+6). Заодно и 4+2 в Лиге чемпионов. Смотреть за его игрой в этом сезоне – большое удовольствие.