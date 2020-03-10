Марсель Забитцер
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#Марсель Забитцер #Футбол #Лига чемпионов #РБ Лейпциг

«Тоттенхэм» уничтожил парень с дико мощным ударом. От него уже страдал «Зенит» и команды Бундеслиги

10 марта, 23:45

Марселя Забитцера мы помним по невероятному голу в ворота «Зенита» в Лейпциге и отличное исполнение в Санкт-Петербурге. Перед матчами мы предупреждали, как здорово он бьет.

Теперь из его голов можно делать крутую подборку. Главное оружие Забитцера – невероятно мощный удар. Ниже – несколько классических голов австрийца.

«Вердеру» со штрафного – бах, и никакой вратарь спасти не в силах.

Вот так всадил «Падерборну». Как вообще возможно на такое среагировать?

С «Шальке» – вообще на первой минуте грохнул издали. Чего тянуть и правда.

Вот так забил за сборную Австрии в ворота Латвии. Безумие.

А это мяч Израилю. Даже если бы не рикошет – наверняка бы состоялся гол.

Простите, болельщики «Зенита», но не показать этот гол мы не можем.

Ну, и «Тоттенхэм» теперь знает, как лупит этот австриец.

А умеет ли он забивать по-другому? Умеет еще как. Вот «Униону» – не так уж сильно, но как красиво:

Или вот так технично снова «Униону» – вывернуться, чтобы не было опасной игры, и чтобы мяч в руку не попал:

А «Тоттенхэму» – еще и головой. 2:0, и очень быстро, уже к половине первого тайма.

В отсутствие Вилли Орбана с капитанской повязкой у «Лейпцига» выходит Забитцер. Этот сезон для него – прорыв.

Если раньше в «Лейпциге» по гол+пас он набирал максимуму 13 очков за сезон Бундеслиги, то сейчас – уже 14 (8+6). Заодно и 4+2 в Лиге чемпионов. Смотреть за его игрой в этом сезоне – большое удовольствие.

Все фото: dpa / Global Look Press
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