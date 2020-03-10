«Тоттенхэм» уничтожил парень с дико мощным ударом. От него уже страдал «Зенит» и команды Бундеслиги

Марселя Забитцера мы помним по невероятному голу в ворота «Зенита» в Лейпциге и отличное исполнение в Санкт-Петербурге. Перед матчами мы предупреждали, как здорово он бьет.

Теперь из его голов можно делать крутую подборку. Главное оружие Забитцера – невероятно мощный удар. Ниже – несколько классических голов австрийца.

«Вердеру» со штрафного – бах, и никакой вратарь спасти не в силах.