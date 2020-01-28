Игроки «Лейпцига» позвали парикмахера из Англии и провалили матч. Ох, боссы злятся
«Лейпциг» классно идет по сезону в Бундеслиге, особенно с осени – до прошлых выходных было восемь побед в девяти последних матчах, 34 наколоченных гола в них, комфортное лидерство.
Дальше – выезд во Франкфурт, где можно побеждать. «Айнтрахт» совсем не так хорош, как в прошлом сезоне, проиграл аж шесть раз за полтора месяца и рухнул недалеко от зоны стыков.
Видимо, об этом же думали и футболисты «Лейпцига» – они решили поразвлечься вечером до игры с «Айнтрахтом» и пригласили во Франкфурт парикмахера из Англии Шелдона Эдвардса.
Игроков нечаянно сдал сам парикмахер, разместивший фотографии у себя в инстаграме. Аккаунты Ампаду, Конате, Упамекано, Хайдара, Поульсена, Адамса, Лукмана, Шика, Мукиеле и Нкунку – попали в пост.
«Листайте», – предложил Эдвардс в этом посте, чтобы можно было посмотреть результаты его работы.
Руководство «Лейпцига» тоже полистало. Особенно рассердился Ральф Рангник – экс-тренер клуба, который сейчас занимается продвижением спорта в «Ред Булле». «Лейпциг» нормально выглядел в первом тайме, но провалился во втором и проиграл 0:2. Шестеро футболистов из того списка попали в стартовый состав.
Зато засветились с новыми прическами.
«Я бы поставил 100 тысяч евро на то, что наши парни не позовут звездного парикмахера в отель из Англии. И проиграл бы, – ругался Рангник. – Само поражение в игре злит, а история с парикмахеров вообще добивает. От золотого стейка это недалеко ушло».
Рангник намекает на историю Франка Рибери, который публично съел покрытый золотом стейк за 1200 евро, а потом еще и оскорбил недовольных подписчиков.
Спортивный директор «Лейпцига» Маркус Кроше был более сдержан: «Вышло нехорошо. И хоть мы, конечно, проиграли не из-за визита парикмахера, игроки понимают, что решение было неправильным».
Главный тренер клуба Юлиан Нагельсман как всегда требователен: «Нам нужно решить, будем ли мы бороться за титул или останемся здесь – поедим, выпьем, да и отвалимся. У нас нет кадров «Баварии» или «Боруссии», и это значит, что мы должны использовать на тренировке каждую минуту, чтобы быть лучше, чем они. А я не всегда это вижу.
Глядя на наши 11 на 11 на тренировке в среду, вы видите, что мы далеки от того, чтобы быть топ-командой. Каждый сам принимает решение – хочет ли быть чемпионом или нет. Мне не нужно об это решении говорить, я это чувствую на поле. И в среду на тренировке не было такого, что мы так сильно бьемся ради чемпионства».
Встряска может оказаться полезной вдвойне – всколыхнет команду, которая, может, слишком привыкла выигрывать, ну а игроки обретут постоянного парикмахера. Он, кстати, популярен – Эдвардс стрижет Усэйна Болта и очень хорошо знаком со многими футболистами. На фото вы все их узнаете.
Например, Жиру:
Или Жезус:
Стерлинг:
И Рияд Марез:
А в Дортмунде – Джейдон Санчо:
И другие серьезные футбольные люди: