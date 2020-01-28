Игроки «Лейпцига» позвали парикмахера из Англии и провалили матч. Ох, боссы злятся

«Лейпциг» классно идет по сезону в Бундеслиге, особенно с осени – до прошлых выходных было восемь побед в девяти последних матчах, 34 наколоченных гола в них, комфортное лидерство.

Дальше – выезд во Франкфурт, где можно побеждать. «Айнтрахт» совсем не так хорош, как в прошлом сезоне, проиграл аж шесть раз за полтора месяца и рухнул недалеко от зоны стыков.

Видимо, об этом же думали и футболисты «Лейпцига» – они решили поразвлечься вечером до игры с «Айнтрахтом» и пригласили во Франкфурт парикмахера из Англии Шелдона Эдвардса.

Игроков нечаянно сдал сам парикмахер, разместивший фотографии у себя в инстаграме. Аккаунты Ампаду, Конате, Упамекано, Хайдара, Поульсена, Адамса, Лукмана, Шика, Мукиеле и Нкунку – попали в пост.

«Листайте», – предложил Эдвардс в этом посте, чтобы можно было посмотреть результаты его работы.