Юлиан Нагельсман

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Футбол
Нагельсманн с лета станет тренером «Баварии». Контракт действует 5 лет
#Юлиан Нагельсман
Футбол
Лучшим тренером сезона УЕФА точно станет немец, лучший игрок будет выбран из «Баварии» или «Ман Сити»
#Лига чемпионов
Футбол
Впервые в ЛЧ три тренера из одной страны вывели свои команды в полуфинал. Все трое – немцы
#Лига чемпионов
Футбол
Нагельсман обыгрывал все команды, с которыми когда-либо встречался в Бундеслиге
#Юлиан Нагельсман
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Игроки «Лейпцига» позвали парикмахера из Англии и провалили матч. Ох, боссы злятся
#РБ Лейпциг
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