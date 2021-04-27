Юлиан Нагельсман
Бундеслига
Бавария
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#Юлиан Нагельсман #Бавария #Бундеслига

Нагельсманн с лета станет тренером «Баварии». Контракт действует 5 лет

час назад

Об этом объявил «Лейпциг»:

Об этом объявила и «Бавария»:

Несколько пунктов из заявления «Баварии»:

  • 30 июня Флик расторгает контракт с клубом.
  • Контракт с Юлианом Нагельсманном действует до 2026 года.
  • Руководители «Баварии» говорят, что, выбирая Нагельсманна, клуб опирался на принципы традиционного футбола.

Для Нагельсманна это третий клуб в Бундеслиге. С 2016-го по 2019-й он работал в «Хоффенхайме». С 2019-го – в «Лейпциге». За это время он не выиграл ни одного титула, но в 2017-м был лучшим тренером Германии.

Источник:
Гол
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