Нагельсманн с лета станет тренером «Баварии». Контракт действует 5 лет

Несколько пунктов из заявления «Баварии»:

30 июня Флик расторгает контракт с клубом.

Контракт с Юлианом Нагельсманном действует до 2026 года.

Руководители «Баварии» говорят, что, выбирая Нагельсманна, клуб опирался на принципы традиционного футбола.

Для Нагельсманна это третий клуб в Бундеслиге. С 2016-го по 2019-й он работал в «Хоффенхайме». С 2019-го – в «Лейпциге». За это время он не выиграл ни одного титула, но в 2017-м был лучшим тренером Германии.