УЕФА сохранила дисквалификацию Куделы за расизм. Чехия оставила для него место в заявке, но он пропустит Евро-2020

УЕФА отклонил апелляцию Ондржея Куделы на десятиматчевую дисквалификацию. Ему запрещено играть в соревнованиях под эгидой УЕФА, под сроки его бана попадет чемпионат Европы.

Кудела дисквалифицирован за расистские оскорбления во время матча между «Славией» и «Рейнджерс» в апреле.

«Славия» отвергла обвинения и назвала их «отвратительными». «Рейнджерс» призвали к расследованию.

Итогом стала дисквалификация.

Чехия, которую представляет Кудела, оставила для него место в заявке на Евро. Но теперь на турнир поедет другой игрок, штаб сборной пока не объявил его имени.