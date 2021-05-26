Ондржей Кудела
Евро-2020
УЕФА
Славия Прага
Чехия
Поделиться:
Комментарии:
0
#Ондржей Кудела #Евро-2020 #УЕФА #Чехия #Славия Прага

УЕФА сохранила дисквалификацию Куделы за расизм. Чехия оставила для него место в заявке, но он пропустит Евро-2020

вчера, 22:08

УЕФА отклонил апелляцию Ондржея Куделы на десятиматчевую дисквалификацию. Ему запрещено играть в соревнованиях под эгидой УЕФА, под сроки его бана попадет чемпионат Европы.

Чехия, которую представляет Кудела, оставила для него место в заявке на Евро. Но теперь на турнир поедет другой игрок, штаб сборной пока не объявил его имени.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт УЕФА
Автор:
Алексей Боржонов
Мастер новостей.
Еще по теме
Все в шоке от состава Испании на Евро. Почему там нет никого из «Реала» и всего 24 игрока вместо 26
Все звезды, которые НЕ едут на Евро-2020
10 легионеров РПЛ, которые едут на Евро
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Ондржей Кудела
#Евро-2020
#УЕФА
#Чехия
#Славия Прага