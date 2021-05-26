Ондржей Кудела
Евро-2020
УЕФА
Славия Прага
Чехия
УЕФА сохранила дисквалификацию Куделы за расизм. Чехия оставила для него место в заявке, но он пропустит Евро-2020
вчера, 22:08
УЕФА отклонил апелляцию Ондржея Куделы на десятиматчевую дисквалификацию. Ему запрещено играть в соревнованиях под эгидой УЕФА, под сроки его бана попадет чемпионат Европы.
- Кудела дисквалифицирован за расистские оскорбления во время матча между «Славией» и «Рейнджерс» в апреле.
- «Славия» отвергла обвинения и назвала их «отвратительными». «Рейнджерс» призвали к расследованию.
- Итогом стала дисквалификация.
Чехия, которую представляет Кудела, оставила для него место в заявке на Евро. Но теперь на турнир поедет другой игрок, штаб сборной пока не объявил его имени.
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