Чехия
Евро-2020
🇨🇿 Чехия объявила заявку на Евро, оставив в ней одно место. Она ждет решения УЕФА по отстранению игрока за расизм
час назад
В состав Чехии на чемпионат Европы по футболу вошли 25 из 26 возможных игроков. В том числе один из РПЛ – Томас Крал («Спартак»).
- Вратари: Алеш Мандоус, Иржи Павленка, Томащ Вацлик.
- Защитники: Ян Боржил, Якуб Брабец, Владимир Коуфал, Ондржей Челюстка, Павел Кадержабек, Томаш Калас, Алеш Матею, Давид Зима.
- Полузащитники: Антонин Барак, Владимир Дарида, Адам Хложе, Томаш Холеш, Якуб Янкто, Алекс Крал, Лукаш Масопуст, Якуб Пешек, Томаш Соучек, Петр Шевчик.
- Нападающие: Михал Крменчик, Томаш Пекхарт, Патрик Шик, Матей Выдра.
Одно место в заявке оставлено свободным, дозаявить игрока можно до 1 июня. Главный тренер Чехии Ярослав Шилгавы объяснил, что штаб ждет решения УЕФА по Ондржею Куделе.
- В апреле УЕФА дисквалифицировал его на десять матчей, проводимых организацией. Под сроки отстранения попадает Евро-2020. Причиной дисквалификации стали расистские оскорбления во время матча Лиги Европы.
- Чехия подала апелляцию и ждет решения УЕФА. «Мы чувствуем, что надежда, вероятно, невелика, но мы не хотим хлопать дверью», – сказал главный тренер сборной.
Соперниками Чехии по группе на Евро будут Шотландия, Хорватия и Англия. Матчи пройдут 14, 18 и 22 июня соответственно.
🇷🇺 Предварительный состав России
🇵🇹 Финальный состав Португалии
🇮🇹 Предварительный состав Италии
🇦🇹 Предварительный состав Австрии
🏴 Предварительный состав Шотландии
🇸🇰 Предварительный состав Словакии
🇫🇮 Предварительный состав Финляндии
🇵🇱 Предварительный состав Польши
🇭🇷 Предварительный состав Хорватии
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