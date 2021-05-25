🇨🇿 Чехия объявила заявку на Евро, оставив в ней одно место. Она ждет решения УЕФА по отстранению игрока за расизм

В состав Чехии на чемпионат Европы по футболу вошли 25 из 26 возможных игроков. В том числе один из РПЛ – Томас Крал («Спартак»).

Вратари : Алеш Мандоус, Иржи Павленка, Томащ Вацлик.

: Алеш Мандоус, Иржи Павленка, Томащ Вацлик. Защитники : Ян Боржил, Якуб Брабец, Владимир Коуфал, Ондржей Челюстка, Павел Кадержабек, Томаш Калас, Алеш Матею, Давид Зима.

: Ян Боржил, Якуб Брабец, Владимир Коуфал, Ондржей Челюстка, Павел Кадержабек, Томаш Калас, Алеш Матею, Давид Зима. Полузащитники : Антонин Барак, Владимир Дарида, Адам Хложе, Томаш Холеш, Якуб Янкто, Алекс Крал, Лукаш Масопуст, Якуб Пешек, Томаш Соучек, Петр Шевчик.

: Антонин Барак, Владимир Дарида, Адам Хложе, Томаш Холеш, Якуб Янкто, Алекс Крал, Лукаш Масопуст, Якуб Пешек, Томаш Соучек, Петр Шевчик. Нападающие: Михал Крменчик, Томаш Пекхарт, Патрик Шик, Матей Выдра.

Одно место в заявке оставлено свободным, дозаявить игрока можно до 1 июня. Главный тренер Чехии Ярослав Шилгавы объяснил, что штаб ждет решения УЕФА по Ондржею Куделе.

В апреле УЕФА дисквалифицировал его на десять матчей, проводимых организацией. Под сроки отстранения попадает Евро-2020. Причиной дисквалификации стали расистские оскорбления во время матча Лиги Европы.

Чехия подала апелляцию и ждет решения УЕФА. «Мы чувствуем, что надежда, вероятно, невелика, но мы не хотим хлопать дверью», – сказал главный тренер сборной.

Соперниками Чехии по группе на Евро будут Шотландия, Хорватия и Англия. Матчи пройдут 14, 18 и 22 июня соответственно.

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