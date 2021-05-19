Шотландия
Евро-2020
🏴 Шотландия объявила состав на Евро-2020. Туда вошли игроки из «Челси», «МЮ» и «Ливерпуля»
5 часов назад
Заявка Шотландии на Евро-2020:
Вратари: Крейг Гордон, Дэвид Маршалл, Джон Маклафлин.
Защитники: Эндрю Робертсон, Грант Хэнли, Скотт МакКенна, Киран Тирни, Стивен О'Доннелл, Деклан Галлахер, Лиам Купер, Джек Хендри, Грег Тейлор, Натан Паттерсон.
Полузащитники: Джон МакГинн, Каллум МакГрегор, Стюарт Армстронг, Скотт Мактоминей, Райан Кристи, Джон Флек, Билли Гилмор, Дэвид Тернбулл.
Форварды: Джеймс Форрест, Райан Фрейзер, Линдон Дайкс, Че Адамс, Кевин Нисбет.
Эндрю Робертсон («Ливерпуль») – капитан Шотландии. На турнире сыграют 19-летний Гилмор («Челси») и Скотт Мактоминей из «МЮ».
Шотландия сыграет в группе с Англией, Чехией и Хорватией.
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