Шотландия
Евро-2020
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#Шотландия #Евро-2020

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Шотландия объявила состав на Евро-2020. Туда вошли игроки из «Челси», «МЮ» и «Ливерпуля»

5 часов назад

Заявка Шотландии на Евро-2020:

Вратари: Крейг Гордон, Дэвид Маршалл, Джон Маклафлин.

Защитники: Эндрю Робертсон, Грант Хэнли, Скотт МакКенна, Киран Тирни, Стивен О'Доннелл, Деклан Галлахер, Лиам Купер, Джек Хендри, Грег Тейлор, Натан Паттерсон.

Полузащитники: Джон МакГинн, Каллум МакГрегор, Стюарт Армстронг, Скотт Мактоминей, Райан Кристи, Джон Флек, Билли Гилмор, Дэвид Тернбулл.

Форварды: Джеймс Форрест, Райан Фрейзер, Линдон Дайкс, Че Адамс, Кевин Нисбет.

Эндрю Робертсон («Ливерпуль») – капитан Шотландии. На турнире сыграют 19-летний Гилмор («Челси») и Скотт Мактоминей из «МЮ».

Шотландия сыграет в группе с Англией, Чехией и Хорватией.

Источник:
твиттер сборной Шотландии
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