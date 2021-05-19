🇩🇪 Германия объявила состав на Евро-2020. Там есть Хуммельс, Мюллер и 18-летний Мусиала

Официальная заявка Германии на Евро-2020:

Вратари: Бернд Лено, Мануэль Нойер, Кевин Трапп.

Защитники: Маттиас Гинтер, Робин Гозенс, Кристиан Гюнтер, Марсел Хальстенберг, Матс Хуммельс, Лукас Клостерманн, Робин Кох, Антонио Рюдигер, Никлас Зюле;

Полузащитники/форварды: Эмре Джан, Серж Гнабри, Леон Горецка, Илкай Гюндоган, Кай Хаверц, Йонас Хофман, Йозуа Киммих, Тони Кроос, Томас Мюллер, Джамал Мусиала, Флориан Нойхаус, Лерой Сане, Кевин Фолланд, Тимо Вернер.

Матс Хуммельс и Томас Мюллер не выступали за Германию с 2018 года. Тогда Йоахим Лев принимал решение об омоложении команды.

Робин Кох – защитник из «Лидса». Он заиграл в сборной Германии только с осени 2020 года.

18-летний Джамал Мусиала выступает за «Баварию». Весной он выбирал между Англией и Германией. Выбрал сборную Германии.

Марко Ройс отказался от игры на Евро-2020. Он писал в инстаграме, что сейчас займется восстановлением после сложного сезона.

На Евро Германия сыграет с Португалией, Францией и Венгрией.

Бензема включен в состав сборной Франции на Евро-2020