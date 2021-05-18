🇫🇷 Бензема включен в состав сборной Франции на Евро-2020

Сборная Франции объявила финальную заявку на чемпионат Европы. В список попал форвард мадридского «Реала» Карим Бензема, который не вызывался в команду с 2015 года.

Вратари – Льорис, Меньян, Манданда.

Защитники – Эрнандес, Динь, Кимпембе, Варан, Лангле, Зума, Павар, Дюбуа, Кунде.

Полузащитники – Погба, Рабиу, Канте, Толиссо, Лемар, Сиссоко.

Нападающие – Гризманн, Жиру, Коман, Мбаппе, Бен Йеддер, Бензема, Дембеле, Тюрам.