Франция
Евро-2020
Карим Бензема
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#Франция #Евро-2020 #Карим Бензема

🇫🇷 Бензема включен в состав сборной Франции на Евро-2020

вчера, 21:24

Сборная Франции объявила финальную заявку на чемпионат Европы. В список попал форвард мадридского «Реала» Карим Бензема, который не вызывался в команду с 2015 года.

Вратари – Льорис, Меньян, Манданда.

Защитники – Эрнандес, Динь, Кимпембе, Варан, Лангле, Зума, Павар, Дюбуа, Кунде.

Полузащитники – Погба, Рабиу, Канте, Толиссо, Лемар, Сиссоко.

Нападающие – Гризманн, Жиру, Коман, Мбаппе, Бен Йеддер, Бензема, Дембеле, Тюрам.

Франция проведет матчи группового этапа против Венгрии, Португалии и Германии.

Ранее заявки на Евро опубликовали команды Бельгии, Швеции, Хорватии и Польши. Расширенный вариант заявок представили сборные Голландии, Турции, Италии, России, Словакии, Венгрии и Украины.

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