🇮🇹 Манчини вызвал 33 игроков на сбор Италии перед Евро. В списке нет Жоржиньо

Сборная Италии огласила список из игроков, которые будут готовиться к чемпионату Европы. Всего их 33. В финальный лист войдут 26.

Вратари – Краньо, Доннарумма, Мерет, Сиригу.

Защитники – Ачерби, Бастони, Бираги, Бонуччи, Кьеллини, Ди Лоренцо, Флоренци, Лаццари, Манчини, Спинаццола, Толой.

Полузащитники – Барелла, Кастровили, Кристанте, Локателли, Пеллегрини, Пессина, Сенси, Верратти.

Нападающие – Белотти, Берарди, Бернардески, Кьеза, Грифо, Иммобиле, Инсинье, Кин, Политано, Распадори.

Полузащитник Жоржиньо в списке отсутствует. Его не было и на весенних матчах сборной. Тогда Роберто Манчини объяснил это травмой игрока.

Соперники Италии по группе – Турция, Уэльс, Швейцария.

Бельгия стала первой из 24 команд, которая уже определилась с 26 игроками в итоговой заявке. Турция, Россия, Голландия, Украина, Венгрия, Польша и Хорватия – назвали предварительные.