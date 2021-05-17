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#Италия #Евро-2020

🇮🇹 Манчини вызвал 33 игроков на сбор Италии перед Евро. В списке нет Жоржиньо

вчера, 22:42

Сборная Италии огласила список из игроков, которые будут готовиться к чемпионату Европы. Всего их 33. В финальный лист войдут 26.

  • Вратари – Краньо, Доннарумма, Мерет, Сиригу.
  • Защитники – Ачерби, Бастони, Бираги, Бонуччи, Кьеллини, Ди Лоренцо, Флоренци, Лаццари, Манчини, Спинаццола, Толой.
  • Полузащитники – Барелла, Кастровили, Кристанте, Локателли, Пеллегрини, Пессина, Сенси, Верратти.
  • Нападающие – Белотти, Берарди, Бернардески, Кьеза, Грифо, Иммобиле, Инсинье, Кин, Политано, Распадори.

Полузащитник Жоржиньо в списке отсутствует. Его не было и на весенних матчах сборной. Тогда Роберто Манчини объяснил это травмой игрока.

Соперники Италии по группе – Турция, Уэльс, Швейцария.

Бельгия стала первой из 24 команд, которая уже определилась с 26 игроками в итоговой заявке. Турция, Россия, Голландия, Украина, Венгрия, Польша и Хорватия – назвали предварительные.

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