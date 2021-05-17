🇵🇱 Крыховяк и Рыбус – в предварительном списке Польши на Евро, в резервном – Шиманьски и Аугустыняк

Сборная Польши объявила предварительную заявку на чемпионат Европы-2020.

Вратари – Фабьянски, Щесны, Скорупски, Маецки.

Защитники – Беднарек, Берешиньски, Кендзера, Пятковски, Давидович, Глик, Хелик, Пухач, Рыбус.

Полузащитники – Франковски, Юзвяк, Клих, Козловски, Крыховяк, Линетти, Модер, Плахета, Зелиньски.

Нападающие – Ковнацки, Левандовски, Милик, Свидерски, Шверчок.

Резервный лист: Аугустыняк, Гросицки, С.Шиманьски, Гумни.

Соперники Польши по группе – Испания, Швеция и Словакия.

Бельгия стала первой из 24 команд, которая уже определилась с 26 игроками в итоговой заявке. Турция, Россия, Голландия, Украина, Венгрия и Хорватия – назвали предварительные.