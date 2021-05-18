🇸🇪 Швеция объявила финальный состав на Евро-2020. В него попали Ларссон и еще три игрока из РПЛ

Сборная Швеции объявила финальный состав на чемпионат Европы. В него вошли 26 игроков.

Вратари – Ольсен, Йонссон, Нордфельт

Защитники – Лустиг, Линделеф, Гранквист, М.Ольссон, Аугустинссон, Хеландер, Крафт, Янссон, Даниэльсон.

Полузащитники – С.Ларссон, Экдаль, Форсберг, Свенссон, Сема, Классон, Сванберг, К.Ольссон , Кулусевски, Каюсте.

, Кулусевски, Каюсте. Нападающие – Берг, Исак, Квайсон, Д.Ларссон.

Четыре игрока представляют РПЛ: Джордан Ларссон («Спартак»), Кристоффер Ольссон, Виктор Классон (оба – «Краснодар») и Маркус Берг (ушел из «Краснодара» после окончания сезона). Последние трое вызывались весной на матчи квалификации чемпионата мира, Ларссон тогда не попал в состав.

Нападающий Златан Ибрагимович, вернувшийся в сборную впервые за пять лет, пропустит Евро-2020 из-за травмы.

Соперниками по группе Швеции будут Испания, Словакия и Польша. Матчи пройдут соотвественно 14, 18 и 23 июня.