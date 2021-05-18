Швеция
Маркус Берг
Джордан Ларссон
Виктор Классон
Поделиться:
Комментарии:
0
#Швеция #Джордан Ларссон #Маркус Берг #Виктор Классон

🇸🇪 Швеция объявила финальный состав на Евро-2020. В него попали Ларссон и еще три игрока из РПЛ

час назад

Сборная Швеции объявила финальный состав на чемпионат Европы. В него вошли 26 игроков.

  • Вратари – Ольсен, Йонссон, Нордфельт
  • Защитники – Лустиг, Линделеф, Гранквист, М.Ольссон, Аугустинссон, Хеландер, Крафт, Янссон, Даниэльсон.
  • Полузащитники – С.Ларссон, Экдаль, Форсберг, Свенссон, Сема, Классон, Сванберг, К.Ольссон, Кулусевски, Каюсте.
  • Нападающие – Берг, Исак, Квайсон, Д.Ларссон.

Четыре игрока представляют РПЛ: Джордан Ларссон («Спартак»), Кристоффер Ольссон, Виктор Классон (оба – «Краснодар») и Маркус Берг (ушел из «Краснодара» после окончания сезона). Последние трое вызывались весной на матчи квалификации чемпионата мира, Ларссон  тогда не попал в состав.

Нападающий Златан Ибрагимович, вернувшийся в сборную впервые за пять лет, пропустит Евро-2020 из-за травмы.

Соперниками по группе Швеции будут Испания, Словакия и Польша. Матчи пройдут соотвественно 14, 18 и 23 июня.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер сборной Швеции
Еще по теме
Ларссон – киллер для конкурентов «Спартака». Забил большинство голов сложным соперникам
Златан расплакался на вопросе о реакции семьи на его возвращение в сборную. Вспомнил, как провожал рыдающий сын
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Швеция
#Джордан Ларссон
#Маркус Берг
#Виктор Классон