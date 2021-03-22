Златан расплакался на вопросе о реакции семьи на его возвращение в сборную. Вспомнил, как провожал рыдающий сын
На пресс-конференции журналисты спрашивали Златана Ибрагимовича о его возвращении в сборную Швеции. Самый эмоциональный момент случился после этого вопроса:
- Как ваша семья отреагировала на возвращение в сборную?
- Это не очень хороший вопрос. Мой сын Винсент рыдал, когда я уехал…Но теперь все хорошо.
После этого Златан заплакал и закрыл глаза.
Винсент – это 12-й летний сын Златан. У него еще есть один ребенок – 14-летний Максимилиан. Вот они 10 лет назад, когда Златан стал с «Миланом» чемпионом Италии.
Златан впервые за пять лет был вызван в сборную Швеции. Он попал в заявку на игры в отбор ЧМ-2022 против Грузии и Косово. После Евро-2016 Златан объявлял, что уходит из сборной. Но сейчас, в 39 лет, вернулся. Говорит, что заслужил это игрой (15 голов в этом сезоне). И то, что капитанская повязка ему не нужна:
«У меня была долгая встреча с тренером сборной Швеции. Мы все обсудили и решили, что мое возвращение будет полезно команде. Я вернулся в сборную не потому, что я Златан. Пообещал тренеру, что я буду важным элементом, и теперь нужно это доказывать. А капитан у нас есть – это Андреас Гранквист».