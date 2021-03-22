Златан расплакался на вопросе о реакции семьи на его возвращение в сборную. Вспомнил, как провожал рыдающий сын

На пресс-конференции журналисты спрашивали Златана Ибрагимовича о его возвращении в сборную Швеции. Самый эмоциональный момент случился после этого вопроса:

- Как ваша семья отреагировала на возвращение в сборную?

- Это не очень хороший вопрос. Мой сын Винсент рыдал, когда я уехал…Но теперь все хорошо.

После этого Златан заплакал и закрыл глаза.