Что за тема про парня с прической Златана, которого не пускают в школу? Расскажем за пару минут
Что случилось?
В средней школе №4 города Сосновоборска Красноярского края произошел конфликт с учеником четвертого класса Прохором Ильиных. Суть проблемы: он носит прическу в стиле Златана Ибрагимовича – выбритые виски и обесцвеченный хвостик на макушке, что не нравится администрации в школе.
Представители администрации считают, что окрашивание волос – это влияние запада и пошло с сексуальных меньшинств, кроме того, подобные стрижки носили члены «Гитлерюгенда» – юношеской военизированной организации в нацистской Германии.
Что за парень?
Прохор – юный футболист, он занимается футболом в секции, мечтает играть за «Манчестер Юнайтед», а любимый футболист у него – Златан Ибрагимович.
«Он хорошо подготовлен физически, в техническом плане. Родители для него делают все, они молодцы: три раза в неделю возят его из Сосновоборска в Красноярск. Ни одной тренировки не прогуляли. Ездили на игры в Томск, в Саяногорск вместе с ним», – рассказывал тренер Александр Глушков.
На видео Прохор забивает решающий пенальти, и команда побеждает:
Что говорят против него?
«Это вызывающая прическа. Это не обще-деловой стиль. Я выходила на Прохора и просила: Прохор, ну давай поговорим об этом. Мы посмотрели футболистов на сайте, у которых пучки. У ребенка слепое подражание», – сказала завуч Ольга Смирнова.
Директор школы Людмила Пестова – того же мнения: «Родители (Прохора) пусть сначала приходят к диалогу. И пусть поймут, что есть другая категория родителей. Почему у нас возникают стычки и доходят до каналов и всего такого (СМИ), потому что когда один из всех остальных в классе и школе (носит яркую прическу), это уже противопоставление себя, ну если приняли мы это (устав школы), тогда давайте мы все будем в одинаковых условиях. Почему одному можно это делать: «я хочу так самовыражаться», завтра все остальные пойдут самовыражаться, — на кого они будут похожи? Завтра он самовыразится — подойдет, ударит кого-нибудь».
Что записано в уставе школы?
Из скриншота видно, что правила касаются в основном стиля одежды. Есть и строчка про окрашивание волос.
Что предпринимают родители?
Родители Прохора потребовали письменного разъяснения, в чем именно заключается проблема. Сообщается, что они намерены с этим ответом обратиться в прокуратуру, чтобы действиям педагогов дали правовую оценку. Ранее представители администрации школы даже предложили родителям перевести сына на домашнее обучение.
«У сына всегда чистые волосы. Он опрятен, волосы не мешают учебе. Он не распускает их в школе. Ему так удобно и нравится. Для меня это теперь вопрос принципа», – заявила мама мальчика.
Кто поддерживает парня?
«Полное самодурство директора и завуча. Это травмирование детской психики: срывают резинку, вызывают родителей. Ребенок замкнется сам в себе психологически. Откажется ходить в школу. Откажется ходить на тренировки. Просто будет бояться, что так будут делать с ним везде. Об этом директор не думают с завучем: о психологии ребенка», – возмутился тренер Глушков
В комментариях к последней записи в инстаграме Златана Ибрагимовича – сплошные призывы помочь Прохору. Причем на разных языках.
В инстаграме bazabazon (21 тысяча подписчиков) – тоже призыв к помощи с соответствующей картинкой:
Златан пока не отреагировал.
Что говорят власти?
По информации телеграм-канала Mash, ситуация решается в пользу мальчика. «За пацана заступились вообще все. Разруливать ситуацию в школу пришла министр образования Светлана Маковская. Сказала, придираться к внешнему виду учеников не имеют права — среди них есть много одаренных ребят. Максимум, что может ввести директор — это единую форму. Школу заставили пересматривать положение с дурацкими правилами о прическах, Прохор будет ходить на уроки вместе с другими детьми и точка», – написали в канале.
UPD. У Прохора появился еще один звездный защитник. «В свободном мире живем, поэтому мне кажется, что позиция директора не совсем уместна. Уже, слава богу, не в Советском Союзе живем, когда нельзя было какие-то вещи непонятно почему». Сказал это Валерий Карпин, тренер «Ростова».