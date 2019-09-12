Что за тема про парня с прической Златана, которого не пускают в школу? Расскажем за пару минут

Что случилось?

В средней школе №4 города Сосновоборска Красноярского края произошел конфликт с учеником четвертого класса Прохором Ильиных. Суть проблемы: он носит прическу в стиле Златана Ибрагимовича – выбритые виски и обесцвеченный хвостик на макушке, что не нравится администрации в школе.

Представители администрации считают, что окрашивание волос – это влияние запада и пошло с сексуальных меньшинств, кроме того, подобные стрижки носили члены «Гитлерюгенда» – юношеской военизированной организации в нацистской Германии.

Что за парень?

Прохор – юный футболист, он занимается футболом в секции, мечтает играть за «Манчестер Юнайтед», а любимый футболист у него – Златан Ибрагимович.

«Он хорошо подготовлен физически, в техническом плане. Родители для него делают все, они молодцы: три раза в неделю возят его из Сосновоборска в Красноярск. Ни одной тренировки не прогуляли. Ездили на игры в Томск, в Саяногорск вместе с ним», – рассказывал тренер Александр Глушков.

На видео Прохор забивает решающий пенальти, и команда побеждает: