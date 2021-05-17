Хорватия
Евро-2020
🇭🇷 Влашич и Ловрен – в предварительной заявке Хорватии на Евро, Уремович и Моро – в резерве
2 часа назад
Сборная Хорватии объявила предварительную заявку на чемпионат Европы-2020.
- Вратари – Калинич, Ливакович, Слуга.
- Защитники – Вида, Ловрен, Врсалько, Баришич, Чалета-Цар, Юранович, Брадарич, Шкорич, Гвардиол.
- Полузащитники – Модрич, Ковачич, Брозович, Бадель, Пашалич, Влашич, Иванушец.
- Нападающие – Перишич, Крамарич, Ребич, Брекало, Петкович, Оршич, Будимир.
Резервный лист: Уремович, Ливайя, Башич, Понграчич, Ловрич, Майер, Ивушиц, Моро.
Соперники Хорватии по группе – Англия, Шотландия и Чехия.
Бельгия стала первой из 24 команд, которая уже определилась с 26 игроками в итоговой заявке. Турция, Россия, Голландия, Украина, Венгрия, а теперь и Хорватия – назвали предварительные.
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