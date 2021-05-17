🇭🇷 Влашич и Ловрен – в предварительной заявке Хорватии на Евро, Уремович и Моро – в резерве

Соперники Хорватии по группе – Англия, Шотландия и Чехия.

Бельгия стала первой из 24 команд, которая уже определилась с 26 игроками в итоговой заявке. Турция, Россия, Голландия, Украина, Венгрия, а теперь и Хорватия – назвали предварительные.