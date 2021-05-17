Хорватия
Евро-2020
Поделиться:
Комментарии:
0
#Хорватия #Евро-2020

🇭🇷 Влашич и Ловрен – в предварительной заявке Хорватии на Евро, Уремович и Моро – в резерве

2 часа назад

Сборная Хорватии объявила предварительную заявку на чемпионат Европы-2020.

  • Вратари – Калинич, Ливакович, Слуга.
  • Защитники – Вида, Ловрен, Врсалько, Баришич, Чалета-Цар, Юранович, Брадарич, Шкорич, Гвардиол.
  • Полузащитники – Модрич, Ковачич, Брозович, Бадель, Пашалич, Влашич, Иванушец.
  • Нападающие – Перишич, Крамарич, Ребич, Брекало, Петкович, Оршич, Будимир.

Резервный лист: Уремович, Ливайя, Башич, Понграчич, Ловрич, Майер, Ивушиц, Моро.

Соперники Хорватии по группе – Англия, Шотландия и Чехия.

Бельгия стала первой из 24 команд, которая уже определилась с 26 игроками в итоговой заявке. Турция, Россия, Голландия, Украина, Венгрия, а теперь и Хорватия – назвали предварительные.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Модрич плачет – вся команда за ужином хлопает и выносит торт. Он стал рекордсменом Хорватии по играм
Вышел мультик о Ловрене, который верит в теории заговора и доказывает клонирование ван Дейка «Ливерпулем»
Влашич так нервничал в матче с «Локомотивом», что врезался в угловой флажок на глазах у сестры
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Хорватия
#Евро-2020