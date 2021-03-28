Модрич плачет – вся команда за ужином хлопает и выносит торт. Он стал рекордсменом Хорватии по играм
Хорватия обыграла Кипр – 1:0. Этот матч – персональное достижение для Луки Модрича. Модрич отыграл все 90 минут и побил рекорд Дарио Срны по матчам за сборную. У Срны было 134 игры. Матч с Кипром стал для Модрича 135-м в футболке сборной Хорватии.
На командном ужине хорваты аплодировали Модричу стоя и подарили ему памятный торт. Модрич растрогался.
Карьера Модрича в сборной Хорватии:
🧮 135 матчей.
⚽️ 16 голов.
🌌 Один выход в финал чемпионата мира. В 2018-м Хорватия была в шаге от победы на турнире, но в финале ее приостановила Франция.
⏳ Сейчас ему 35 лет. Не думайте, что Модрич скоро уйдет из сборной. Недавно он сказал: «Я обожаю играть за Хорватию. У меня есть обязанности в клубе. Но игра за сборную – честь и долг для меня. Я буду приезжать в сборную до тех пор, пока могу играть».