Модрич плачет – вся команда за ужином хлопает и выносит торт. Он стал рекордсменом Хорватии по играм

Хорватия обыграла Кипр – 1:0. Этот матч – персональное достижение для Луки Модрича. Модрич отыграл все 90 минут и побил рекорд Дарио Срны по матчам за сборную. У Срны было 134 игры. Матч с Кипром стал для Модрича 135-м в футболке сборной Хорватии.

На командном ужине хорваты аплодировали Модричу стоя и подарили ему памятный торт. Модрич растрогался.