Лука Модрич
ЧМ-2022
Футбол
Хорватия
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#Лука Модрич #Футбол #ЧМ-2022 #Хорватия

Модрич плачет – вся команда за ужином хлопает и выносит торт. Он стал рекордсменом Хорватии по играм

19 минут назад

твиттер сборной Хорватии

Хорватия обыграла Кипр – 1:0. Этот матч – персональное достижение для Луки Модрича. Модрич отыграл все 90 минут и побил рекорд Дарио Срны по матчам за сборную. У Срны было 134 игры. Матч с Кипром стал для Модрича 135-м в футболке сборной Хорватии.

На командном ужине хорваты аплодировали Модричу стоя и подарили ему памятный торт. Модрич растрогался.

Карьера Модрича в сборной Хорватии:

🧮 135 матчей.

⚽️ 16 голов.

🌌 Один выход в финал чемпионата мира. В 2018-м Хорватия была в шаге от победы на турнире, но в финале ее приостановила Франция.

⏳ Сейчас ему 35 лет. Не думайте, что Модрич скоро уйдет из сборной. Недавно он сказал: «Я обожаю играть за Хорватию. У меня есть обязанности в клубе. Но игра за сборную – честь и долг для меня. Я буду приезжать в сборную до тех пор, пока могу играть».

Матч завершен
Хорватия
Пашалич 40
1:0
Матч завершен
Кипр
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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