Словакия объявила игроков, претендующих на попадание в состав на чемпионат Европы. У Словакии два списка: основные игроки (23) и замены (28). В итогом составе будет 26 человек. Основные игроки:

Вратари – Дубравка, Родак, Куцяк.

Защитники – Пекарик, Шатка, Вавро, Шкриньяр, Губочан, Холубек.

Полузащитники – Грошовски, Лоботка, Куцка, Беро, Гамшик, Дуда, Суслов, Гараслин, Мак, Вайсс.

Нападающие – Йирка, Боженик, Стрелец, Дюриш.

Итоговый список Словакия объявит 2 июня после товарищеского матча с Болгарией.

Словакия сыграет в группе с Польшей, Испанией и Швецией.