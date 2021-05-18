Словакия
Евро-2020
🇸🇰 Гамшик, Шкриньяр и Губочан – в предварительной заявке Словакии на Евро-2020
24 минуты назад
Словакия объявила игроков, претендующих на попадание в состав на чемпионат Европы. У Словакии два списка: основные игроки (23) и замены (28). В итогом составе будет 26 человек. Основные игроки:
- Вратари – Дубравка, Родак, Куцяк.
- Защитники – Пекарик, Шатка, Вавро, Шкриньяр, Губочан, Холубек.
- Полузащитники – Грошовски, Лоботка, Куцка, Беро, Гамшик, Дуда, Суслов, Гараслин, Мак, Вайсс.
- Нападающие – Йирка, Боженик, Стрелец, Дюриш.
Итоговый список Словакия объявит 2 июня после товарищеского матча с Болгарией.
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