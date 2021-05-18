Словакия
Евро-2020
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#Словакия #Евро-2020

🇸🇰 Гамшик, Шкриньяр и Губочан – в предварительной заявке Словакии на Евро-2020

24 минуты назад

Словакия объявила игроков, претендующих на попадание в состав на чемпионат Европы. У Словакии два списка: основные игроки (23) и замены (28). В итогом составе будет 26 человек. Основные игроки:

  • Вратари – Дубравка, Родак, Куцяк.
  • Защитники – Пекарик, Шатка, Вавро, Шкриньяр, Губочан, Холубек.
  • Полузащитники – Грошовски, Лоботка, Куцка, Беро, Гамшик, Дуда, Суслов, Гараслин, Мак, Вайсс.
  • Нападающие – Йирка, Боженик, Стрелец, Дюриш.

Итоговый список Словакия объявит 2 июня после товарищеского матча с Болгарией.

Словакия сыграет в группе с Польшей, Испанией и Швецией.

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Источник:
сайт Ассоциации футбола Словакии
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